Σουδάν: Eπίθεση μέσα στο σπίτι του δέχτηκε ο πρεσβευτής της ΕΕ

Ο πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σουδάν δέχτηκε επίθεση μέσα στην κατοικία του σήμερα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης. Η ασφάλεια των διπλωματικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού είναι ευθύνη των σουδανικών αρχών και υποχρέωσή τους, βάση του διεθνούς δικαίου», ανέφερε.

Ο Μπορέλ δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για το συμβάν.

Από την Ουάσινγκτον, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε απόψε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχέδιο για την απομάκρυνση των Αμερικανών πολιτών από το Σουδάν. Προέτρεψε ωστόσο τους Αμερικανούς να παρακολουθούν τη ρευστή κατάσταση στη χώρα αυτή με τη μέγιστη σοβαρότητα.

A few hours ago, the EU Ambassador in #Sudan was assaulted in his own residency.

This constitues a gross violation of the Vienna Convention. Security of diplomatic premises and staff is a primary responsibility of Sudanese authorities and an obligation under international law.

