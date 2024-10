Σοκ στην Νιγηρία: Τουλάχιστον 140 οι νεκροί από την έκρηξη στο βυτιοφόρο με καύσιμα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο αριθμός των θυμάτων από την έκρηξη βυτιοφόρου στη βόρεια Νιγηρία ανέβηκε σε «περισσότερους από 140 νεκρούς», δήλωσαν σήμερα το μεσημέρι στο Γαλλικό Πρακτορείο νιγηριανές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό της τραγωδίας.

Πρωτύτερος απολογισμός ανέφερε 94 νεκρούς και περίπου 50 τραυματίες.

Χθες βράδυ στην πολιτεία Τζιγκάουα στην περιοχή Μάτζια ένα βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε για να αποφύγει σύγκρουση με φορτηγό. Πολλά από τα θύματα προσπάθησαν να συλλέξουν καύσιμο που είχε διαρρεύσει στον δρόμο ύστερα από το ατύχημα.

Οι άνθρωποι που συνέρρευσαν στο αναποδογυρισμένο φορτηγό ήταn δεκάδες. Οι αστυνομικοί που προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν απωθήθηκαν από το πλήθος, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Λαουάν Σίσου Άνταμ.

Ο ιατρικός σύλλογος της Νιγηρίας απηύθυνε έκκληση προς τους γιατρούς να σπεύσουν στα κέντρα νοσηλείας για να καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστεί η συρροή τραυματιών.

Τα τροχαία με βυτιοφόρα είναι συχνά στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής: η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας (FRSC) κατέγραψε 1.531 το 2020, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 535 άνθρωποι. Πέραν των ανθρωπίνων και υλικών απωλειών, αυτού του είδους τα δυστυχήματα προκαλούν περιβαλλοντικές ζημιές λόγω της διαρροής βενζίνης.

Τα καύσιμα στην Νιγηρία

Το καύσιμο έχει γίνει ακόμη πολυτιμότερο είδος για τους Νιγηριανούς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, την πιο σοβαρή εδώ και τρεις δεκαετίες.

Η τιμή της βενζίνης πενταπλασιάστηκε από τον τερματισμό των επιδοτήσεων στα καύσιμα που αποφασίστηκε πέρυσι από τον πρόεδρο Μπόλα Άχμεντ Τινούμπου. Την περασμένη εβδομάδα η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια καυσίμων αυξήθηκε και πάλι, μόλις έναν μήνα ύστερα από μεγάλη αύξησή της.

Την 1η Οκτωβρίου, που είναι η εθνική εορτή της Νιγηρίας, πολιτικές οργανώσεις και άλλες της κοινωνίας των πολιτών κάλεσαν σε διαδηλώσεις με αίτημα “το τέλος της πείνας και της φτώχειας” και τη μείωση των τιμών της βενζίνης. Οι εκκλήσεις αυτές εισακούσθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος Μπόλα Τινούμπου κάλεσε “για άλλη μια φορά” τους Νιγηριανούς “να κάνουν υπομονή” έως ότου οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση έχουν θετικό αντίκτυπο.

