Σοκ στη Βρετανία: Σκότωσε τον 4χρονο γιο της για να εκδικηθεί τον πρώην της – Συγκλονίζουν τα μηνύματα που έστειλε μετά τη δολοφονία του μικρού Kobi

Μια τραγική υπόθεση αποκαλύπτεται σε δικαστική αίθουσα του Λονδίνου, καθώς η 43χρονη Keziah Macharia κατηγορείται για τη δολοφονία του 4χρονου γιου της, Kobi Dooly-Macharia, τον Δεκέμβριο του 2023, επειδή ήταν οργισμένη με τη νέα σχέση του πρώην συντρόφου της.

Η Macharia έχει κριθεί ακατάλληλη για να δικαστεί, καθώς το δικαστήριο αμφισβητεί την ψυχική της κατάσταση, αναφέρει η Daily Mail. Ο μικρός Kobi βρέθηκε νεκρός στο κρεβατάκι του, με δεκάδες τραύματα από μαχαίρι και σημάδια από απόπειρα στραγγαλισμού, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η υπόθεση άρχισε όταν η Macharia, δυσαρεστημένη από τη νέα σχέση του πρώην συντρόφου της, Ben Dooly, με τη Sasha Sasheva, φέρεται να προχώρησε στη φονική επίθεση.

Όπως είπε ο εισαγγελέας Mukul Chawla, η σχέση της Macharia και του Dooly άρχισε το 2018 και το ζευγάρι απέκτησε τον γιο τους, Kobi, το 2019. Παρά το γεγονός ότι ζούσαν μαζί, η σχέση τους παρουσίασε ρωγμές μετά τη γέννηση του παιδιού, με τον Dooly να «μετακομίζει» στο καναπέ για μερικές ημέρες την εβδομάδα, πριν γνωρίσει τη Sasheva.

Keziah Macharia, 43, has been charged with murdering her son Kobi Dooly-Macharia, four, on or about December 20, 2023… https://t.co/crVNqcUEoh

Mother, 43, stabbed son, four, to death after growing unhappy about ex-partner’s new relationship, court hears



Η Macharia δεν ήταν καθόλου χαρούμενη με την παρουσία της Sasheva στη ζωή του παιδιού της, με τον εισαγγελέα να προσθέτει ότι η Sasheva είχε αποκλείσει τη Macharia από το τηλέφωνό της και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω μηνυμάτων που είχε λάβει.

Η τελευταία φορά που ο Dooly είδε τον γιο του ζωντανό ήταν στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου του, την ημέρα πριν την επίθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, η Macharia πήρε τον γιο της από το σχολείο το μεσημέρι και η συμπεριφορά της φαινόταν κανονική, χωρίς τίποτα το ανησυχητικό να παρατηρείται, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας.

Ωστόσο, αργότερα εκείνο το βράδυ, η Macharia φέρεται να άρχισε να πίνει αλκοόλ, αν και δεν ήταν σαφές πόσο ή πότε το έκανε.

Keziah Macharia, 41, will appear in court next week over killing of Kobi Dooley-Macharia in east London. https://t.co/zAagGiDU1g

Woman charged with murder after son, 4, dies in Hackney stabbing.



Λίγο μετά τις 10:42 μ.μ., η Macharia έστειλε ένα μήνυμα στον Dooly, το οποίο έλεγε: «Γεια σου Ben. Ελπίζω να απολαύσετε τη ζωή σας μαζί. Δεν μπορώ να ζω γνωρίζοντας ότι θα έχεις το ίδιο επώνυμο με τον γιο μου Kobi και δεν θα είμαι πια στη ζωή σου. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά. Αντίο».

Λίγο αργότερα, έστειλε ένα μήνυμα στη Sasheva, λέγοντας «όλα φταίνε εξαιτίας σου» και «ποτέ δεν θα έχεις το ίδιο επώνυμο με τον γιο μου».

Στις 10:48 μ.μ., η Macharia έστειλε στον Dooly τα εξής μηνύματα, σε λιγότερο από ένα λεπτό: «Ο Kobi είναι νεκρός» και «μπορείς να ευχαριστήσεις τη Sasha γι’ αυτό».

Στις 10:49 μ.μ., η Macharia έστειλε το μήνυμα «Ο Kobi είναι νεκρός» σε μια ομαδική συνομιλία που είχε δημιουργηθεί πρόσφατα από μια γυναίκα ονόματι Reena Life.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι στις 10:59 μ.μ., αλλά οι προσπάθειες για να ανοίξουν την πόρτα ήταν ατελέσφορες, καθώς η Macharia και η Life βρίσκονταν σε τηλεφωνική επικοινωνία κατά τη διάρκεια αυτών των προσπαθειών. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η Life σημείωσε ότι η κατηγορούμενη παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον Kobi.

UPDATE: Police say 41 year-old Keziah Macharia has been charged with the murder of her 4 year-old son Kobi Dooley-Macharia.

He was found stabbed inside a flat in Hackney, East London, on Wednesday night @LBC pic.twitter.com/dnM6PGD7yO

— Fraser Knight (@Fraser_Knight) December 22, 2023