Σκόπια: Εντοπίστηκε νεκρή 14χρονη που είχε απαχθεί – Ο ρόλος του πατέρα της και ο επιχειρηματίας δολοφόνος

Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την δολοφονία μίας 14χρονης, η οποία απήχθη πριν από μία εβδομάδα μπροστά από το σπίτι της και εντοπίστηκε νεκρή χθες (03/12) σε τοποθεσία έξω από τα Σκόπια.

Στην απαγωγή της 14χρονης, η οποία σημειώθηκε στις 27 Νοεμβρίου, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο της, φέρεται να είναι αναμεμειγμένος και ο πατέρας της, ωστόσο ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του.

Η αστυνομία είχε προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανηλίκης, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Όλιβερ Σπάσοφσκι, το κίνητρο της απαγωγής ήταν το προσωπικό όφελος, με σκοπό οι απαγωγείς να αποσπάσουν χρήματα από τη μητέρα της 14χρονης. Ο πατέρας του κοριτσιού φέρεται να ενημέρωσε τους απαγωγείς για τις κινήσεις της.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ ο δολοφόνος διέφυγε αρχικά στη Σερβία και από εκεί στη Βουλγαρία, όπου και αναζητείται.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, ο «εγκέφαλος» της απαγωγής σκότωσε την 14χρονη με όπλο, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να συλληφθεί από την αστυνομία που είχε ξεκινήσει έρευνα για την απαγωγή.

Η μητέρα της 14χρονης είχε πωλήσει πρόσφατα ένα διαμέρισμα που είχε και φέρεται να διέθετε ένα χρηματικό ποσό.

Vanja Gjorchevska has been missing for 48+ hours.

Last seen in Skopje on Monday morning.

Please report any information on 192 or 112!

Vanja is 175 cm tall, weighting 58 kg, has dark brown hair, and brown eyes, and wears braces on her upper and lower teeth. pic.twitter.com/NdNyMNwfgg

— Food & Wine MK 🇲🇰 🍽🍇🍷 (@FoodandWineMK) November 29, 2023