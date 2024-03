Σκηνές βίας σε σχολικό λεωφορείο στις ΗΠΑ: Η στιγμή που 11χρονη γρονθοκοπεί 6χρονο – Δείτε βίντεο

Η βία στα σχολεία αποτελεί μάστιγα στις ΗΠΑ με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να ανησυχούν για τις διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο. Ένα περιστατικό που συνέβη σε σχολικό λεωφορείο στην πόλη Νάιλς του Μίσιγκαν προκαλεί προβληματισμό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που τράβηξε μαθητής με το κινητό του, μια 11χρονη γρονθοκοπεί ένα 6χρονο παιδάκι, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ τους.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο καβγάς άρχισε όταν ο 6χρονος προσπάθησε να αρπάξει το κινητό του κοριτσιού από τα χέρια και να το πετάξει στο πάτωμα. Κάποια στιγμή η 11χρονη σηκώθηκε από τη θέση της και επιτέθηκε άγρια στον μικρότερο μαθητή. Μια συμμαθήτριά της αρχίζει να γελάει και να λέει ότι το περιστατικό καταγράφεται σε κινητό.

Κάποια στιγμή το αγόρι τής ζητά να σταματήσει, ωστόσο μετά συνεχίζει και αυτό να την βρίζει εξοργισμένο.

WARNING VIOLENCE: Another school fight, this time on a school bus in Niles, Michigan.

The female student hit the defenseless male student more than 18 times in the head.

This happened on March 4.

The two adult drivers on the bus failed to intervene.

