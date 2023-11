Σκηνές πανικού και χάους στη Γάζα: Περικυκλωμένα από ισραηλινά άρματα τέσσερα νοσοκομεία, σύμφωνα με την Χαμάς

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, στην πόλη της Γάζας, ενώ σφοδρές μάχες είναι σε εξέλιξη στην περιοχή αυτήν μεταξύ του ισραηλινού στρατού και μαχητών της Χαμάς, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι παιδιά και δύο από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού δέχτηκαν πυρά ελεύθερων σκοπευτών, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση.

«Διεξάγονται σφοδρές μάχες και οι ελεύθεροι σκοπευτές των ειδικών δυνάμεων (ισραηλινής) κατοχής πυροβολούν στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα μεταξύ των εκτοπισμένων» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπε ότι «δεν μπορεί να συζητήσει τις πιθανές τοποθεσίες των επιχειρήσεών του» για να μην θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες του.

«Πολλά άρματα (…) περικυλώνουν τέσσερα νοσοκομεία του τομέα» υποστήριξε από την πλευρά του το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, αναφέροντας το παιδιατρικό-ογκολογικό νοσοκομείο Αλ Ραντίσι, μια ψυχιατρική κλινική, το παιδιατρικό Νασρ και την οφθαλμολογική κλινική.

Σε πλάνα που μεταδόθηκαν από το εσωτερικό του νοσοκομείου Αλ Ραντίσι φαίνονται τα ισραηλινά άρματα.

Το Αλ Ραντίσι, το Αλ Σίφα και το Ινδονησιακό Νοσοκομείο έγιναν στόχος πυρών κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα πάντα με τη Χαμάς.

Πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν πτώματα τυλιγμένα σε κουβέρτες έξω από το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, έπειτα από ένα πλήγμα στις εγκαταστάσεις τους, όπου έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο διευθυντής του Αλ Σίφα, ο Μοχάμεντ Άμπου Σαλμίγια, επέρριψε την ευθύνη στον ισραηλινό στρατό ο οποίος αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Ο Σαλμίγια είπε εξάλλου ότι στο νοσοκομείο του μεταφέθηκαν περίπου 50 πτώματα μετά τον βομβαρδισμό, σήμερα το πρωί, ενός σχολείου όπου ζούσαν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις λένε ότι στο στόχαστρό τους είναι ένα «αρχηγείο» της Χαμάς που γειτονεύει με το Αλ Σίφα, το οποίο χαρακτηρίζουν ως «καρδιά» της επιχειρησιακής δράσης της οργάνωσης.

lsraeli tanks spread in the vicinity of Al-Nasr and al-Rantisi Hospitals which both were bombed last night. #Gaza pic.twitter.com/vKsPr7CuFX — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

lsraeli warplanes bomb al-Shifa Hospital four times today, killing and injuring many displaced Palestinians seeking refuge at the hospital’s yard. pic.twitter.com/mKvtvXxnSI — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

Οι εκτοπισμένοι δεν έχουν πού να πάνε

Ο Αϊμάν Αλ Μάσρι, ένας από τους χιλιάδες εκτοπισμένους, αποφάσισε να φύγει και αυτός προς τα νότια αφού προηγουμένως αναζήτησε καταφύγιο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του πριν από 10 ημέρες. Ελπίζει, όπως είπε, να βρει αλλού ασφάλεια, μετά τη σημερινή επίθεση στο νοσοκομείο.

«Σήμερα έπληξαν το Αλ Σίφα… Όλοι άρχισαν να τρέχουν στους δρόμους και φτάσαμε εδώ με τα πόδια», είπε ο Μάσρι στο πρακτορείο Reuters, ενώ κατευθυνόταν προς τα νότια μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους. Κάποιοι κρατούσαν λευκές σημαίες, άλλοι είχαν μαζί τους τα λιγοστά υπάρχοντά τους, στρώματα και βαλίτσες.

Ο ίδιος και η οικογένειά του περπάτησαν για τρία χιλιόμετρα, πέρασαν ανάμεσα στα ισραηλινά άρματα που προχωρούν προς την πόλη και συνέχισαν την πορεία τους για μερικά χιλιόμετρα ακόμη, μέχρι που κάποιος τους βοήθησε παίρνοντάς τους στο αυτοκίνητό του.

«Με πονούν τα πόδια μου», είπε ο Μάσρι που πρόσφατα είχε νοσηλευτεί σε άλλο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι. «Σήμερα κατευθυνόμαστε νότια, αύριο μπορεί να μας στείλουν στον βορρά. Δεν είναι λύση αυτή. Θέλουμε εκεχειρία», πρόσθεσε.

Palestinian mother walks for five hours while pulling her children, hoping to find shelter from the heavy lsraeli bombing targeting northern Gaza Strip. pic.twitter.com/fHEN03UwfH — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

With the majority of the lsraeli bombing concentrated on the north, thousands of Palestinians flee the hardest-hit areas in Gaza Strip, heading towards the south. pic.twitter.com/td4rwbEF7z — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

Σκηνές χάους

Μια γυναίκα που έφυγε και αυτή σήμερα από το Αλ Σίφα είπε πως είχε τραυματιστεί και νοσηλευόταν στη μαιευτική κλινική. «Ήμασταν στον πέμπτο όροφο (…) και οι βόμβες έπεφταν πάνω μας», είπε. «Αναγκαστήκαμε να τρέξουμε στους δρόμους».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Reuters δείχνουν χαοτικές σκηνές σε έναν σκεπαστό, εξωτερικό χώρο κοντά στα εξωτερικά ιατρεία του Αλ Σίφα, όπου κοιμούνταν πολλοί εκτοπισμένοι. Ένα κορίτσι με μοβ μπλουζάκι και αίματα στο πρόσωπο, στο λαιμό και τα χέρια, ούρλιαζε και χτυπούσε με μανία τα χέρια του. Ένα αγόρι κειτόταν άψυχο σε ένα στρώμα στο έδαφος, με μια λίμνη αίματος στο κεφάλι του. Ρούχα, διάφορα αντικείμενα, στρώματα, ήταν διάσπαρτα παντού στο ματωμένο πάτωμα. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, έκλαιγαν, θρηνούσαν.

Ένας άνδρας απομάκρυνε μια ηλικιωμένη που έκλαιγε. Δύο άλλοι μετέφεραν έναν νεαρό, ο ένας τον κρατούσε από τα πόδια, ο άλλος από τα χέρια.

Ο Ερυθρός Σταυρός ζητά να σταματήσει η καταστροφή των νοσοκομείων στη Γάζα

Η καταστροφή των νοσοκομείων στη Γάζα πρέπει να σταματήσει, ζητά η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, υπογραμμίζοντας ότι το σύστημα υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα έχει φτάσει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» και τίθεται σε κίνδυνο η ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

«Η καταστροφή των νοσοκομείων στη Γάζα είναι απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει. Η ζωή χιλιάδων αμάχων, ασθενών και μελών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού κινδυνεύει», ανέφερε ο Ουίλιαμ Σόμπουργκ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΔΕΕΣ στη Γάζα.

Η ΔΕΕΣ απηύθυνε επίσης έκκληση για την προστασία των ιατρικών εγκαταστάσεων, των ασθενών και του προσωπικού, επισημαίνοντας ότι πλήττονται νοσοκομεία και ασθενοφόρα.

Τις τελευταίες ημέρες οι ομάδες της ΔΕΕΣ που διανέμουν προμήθειες στα ιατρικά κέντρα της Γάζας έχουν γίνει μάρτυρες «φρικτών εικόνων που επιδεινώνονται περαιτέρω λόγω της εντατικοποίησης των συγκρούσεων».

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία για να εξαπολύει επιθέσεις και να κρύβει τις σήραγγές της, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει. Η ΔΕΕΣ σημείωσε ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία δεν γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς, όπως το Νάσερ και το Ραντίσι, το οποίο αναγκάστηκε να σταματήσει τη λειτουργία του.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας «που ήδη κατακλυζόταν από ασθενείς, τώρα φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένους που έχασαν τα σπίτια τους τον τελευταίο μήνα λόγω του πολέμου», πρόσθεσε η ΔΕΕΣ. Υπενθύμισε εξάλλου ότι σε κάθε στρατιωτική επιχείρηση γύρω από ένα νοσοκομείο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία αμάχων, που προστατεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Οι κανόνες του πολέμου είναι σαφείς. Τα νοσοκομεία είναι εγκαταστάσεις που προστατεύονται συγκεκριμένα από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος των IDF: Ο στρατός θα σκοτώσει τους μαχητές της Χαμάς που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες «θα σκοτώσουν» τους μαχητές της Χαμάς «που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία» της Γάζας, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μετά τα πλήγματα σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα, νωρίτερα σήμερα.

«Εάν βλέπουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς να πυροβολούν μέσα από νοσοκομεία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει (…) θα τους σκοτώσουμε» είπε ο Ρίτσαρντ Χεχτ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος παραδέχτηκε πάντως ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι «ευαίσθητου χαρακτήρα».

«Θα ήταν ευκολότερο αν η Χαμάς εγκατέλειπε τα νοσοκομεία και μας το έδειχνε ξεκάθαρα» πρόσθεσε, κατηγορώντας την παλαιστινιακή οργάνωση ότι «επιχειρεί μέσα στα νοσοκομεία».

Ο Χεχτ υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός «λαμβάνει όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι δεν θα επιτεθεί σε ανθρώπους στους οποίους χορηγείται ορός ή νοσηλεύονται με κατάγματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα από πλήγμα του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Το Ισραήλ είπε χθες ότι έβαλε στο στόχαστρο ένα «κέντρο στρατιωτικής διοίκησης» της οργάνωσης, κοντά στο νοσοκομείο.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι ισραηλινά άρματα έβαλαν εναντίον της μαιευτικής κλινικής.