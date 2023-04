Σκάνδαλο στην Σκωτία: Συνελήφθη ο σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού – Στο «μικροσκόπιο» 600.000 στερλίνες που έκαναν «φτερά»

Ο σύζυγος της πρώην ηγέτιδος του κυβερνώντος Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας (SNP) Νίκολα Στέρτζον, η οποία πρόσφατα παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία της Σκωτίας, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται για τα οικονομικά του κόμματός της, όπως μετέδωσαν σήμερα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, σε ένα ακόμη πισωγύρισμα για το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας.

Η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε τη σύλληψη σήμερα ενός 58χρονου άνδρα, όπως και τη διεξαγωγή ερευνών. Σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο PA, πρόκειται για τον Πίτερ Μάρελ, σύζυγο της Στέρτζον.

