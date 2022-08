Σεισμός «ταρακούνησε» την Πάφο

Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοικτά της Πάφου λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης (30/08).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα sigmalive.com, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε ανοικτά του Ακάμα σε εστιακό βάθος 30 χλμ.

Ο σεισμός είχε διάρκεια 5-6 δευτερόλεπτα και έγινε ελαφρώς αισθητός σε διάφορες περιοχές και κοινότητες της Πάφου.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem, #σεισμός) about 80 km SW of #Anamur (#Turkey) 1 min ago (local time 23:42:30)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

