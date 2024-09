Σχολιαστής του ESPN μετέδωσε live στο Instagram την ερωτική συνεύρεσή του με γυναίκα – «Είμαι απογοητευμένος από τον εαυτό μου»

Ο Σάνον Σαρπ, πρώην αθλητής του NFL και σχολιαστής του ESPN, παραδέχτηκε ανοιχτά ότι έκανε κατά λάθος στο live μετάδοση στον λογαριασμό του στο instagram κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης με μια γυναίκα. Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη το απόγευμα και έφτασε σε περίπου 3,2 εκατομμύρια ακόλουθους του Σαρπ.

Αρχικά, ο Σαρπ υποστήριξε ότι ο λογαριασμός του είχε χακαριστεί, αλλά αργότερα απέσυρε τη συγκεκριμένη ανάρτηση και ανέλαβε την ευθύνη για το γεγονός, εξηγώντας ότι ήταν αποτέλεσμα δικής του άγνοιας σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Instagram Live.

«Προφανώς ντρέπομαι. Είμαι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ιδιωτικός, και το να ακούγεται κάτι τόσο προσωπικό –το ηχητικό– σε όλο τον κόσμο, είναι πραγματικά ντροπιαστικό», είπε ο Σάνον Σαρπ σε ένα επεισόδιο του podcast του, «Nightcap».

Ο Σαρπ συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που περιμένουν από μένα να είμαι επαγγελματίας κάθε στιγμή, και πάντα προσπαθώ να είμαι επαγγελματίας, ακόμα και όταν είμαι πίσω από κλειστές πόρτες. Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον εαυτό μου, όχι για την πράξη. Πιστεύω ότι υπάρχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ηλικία συναίνεσης που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες, αλλά το γεγονός ότι ακούστηκε το ηχητικό με απογοητεύει. Έχω απογοητεύσει πολλούς ανθρώπους».

Ain’t no way Shannon Sharpe just smash a bih on IG Live 🤣🤣 (ITS NOT CLICKBAIT) pic.twitter.com/b3JguLuluv

— Winnie Schola (@WinnieSchola) September 12, 2024