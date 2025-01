Σαουδική Αραβία: Έξι Ιρανοί εκτελέστηκαν για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών – Έντονη αντίδραση από την Τεχεράνη

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα την εκτέλεση έξι Ιρανών που είχαν καταδικαστεί σε θανατική ποινή για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, προκαλώντας την αντίδραση της Τεχεράνης που κάλεσε τον Σαουδάραβα πρέσβη στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο αριθμός των εκτελέσεων θανατοποινιτών στο σουνιτικό βασίλειο άγγιξε αριθμό ρεκόρ το 2024, με 330 εκτελέσεις, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίστηκε σε επίσημα στοιχεία.

Οι έξι Ιρανοί εκτελέστηκαν στο Νταμάμ, στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, αφού κρίθηκαν ένοχοι ότι «μετέφεραν λαθραία χασίς» στο βασίλειο, ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία της εκτέλεσης των έξι Ιρανών.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως κάλεσε τον Σαουδάραβα πρέσβη στην Τεχεράνη για να του επιδώσει νότα διαμαρτυρίας για τις εκτελέσεις που η Τεχεράνη χαρακτήρισε «απαράδεκτες» που «παραβιάζουν τους κανόνες διεθνούς δικαίου».

