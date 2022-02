Σαν σήμερα “έσβησε” ο Αμερικανός μπλουζίστας Slim Harpo, ο βασιλιάς της αρμόνικα

Σαν σήμερα, 31 Ιανουαρίου 1970 πέθανε από έμφραγμα καθώς ηχογραφούσε σε στούντιο του Λονδίνου, ο μπλουζίστας Slim Harpo, σε ηλικία μόλις 46 ετών. Καταγόταν από την Λουϊζιάνα και ήταν εκπληκτικός στην μπλουζ αρμόνικα (harmonica), γι’ αυτό και του έδωσαν το παρατσούκλι “Harpo” με το οποίο έγινε γνωστός.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μερικές από τις επιτυχίες του ήταν τα κομμάτια “I’m a King Bee” (1957), “Rainin’ In My Heart” (1961) και “Baby Scratch My Back” (1966).

Οι Rolling Stones, οι Pretty Things, οι Yardbirds και οι Them, όλοι διασκεύασαν τραγούδια του Slim Harpo!

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).