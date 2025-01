Sam Moore: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο θρυλικός τραγουδιστής της soul μουσικής

Ο Sam Moore, η θρυλική φωνή της soul μουσικής που χάρισε αμέτρητες επιτυχίες από τη δεκαετία του 1960, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εκπροσώπων του, ο Moore άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής στη Φλόριντα, ενώ ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση.

Ο Sam Moore, μαζί με τον Dave Prater, δημιούργησαν διαχρονικά κομμάτια που σημάδεψαν τη soul και την R&B μουσική. Ως το ντουέτο Sam & Dave, χάρισαν στο κοινό αξεπέραστες επιτυχίες όπως τα «Soul Man», «Hold On, I’m Comin’» και «I Thank You», τραγούδια που έμειναν στην ιστορία της μουσικής.

Παρόλο που το ντουέτο διαλύθηκε το 1970, η προσφορά τους αναγνωρίστηκε χρόνια αργότερα, με την εισαγωγή τους στο Rock & Roll Hall of Fame το 1992. Η τιμή αυτή ήταν μεταθανάτια για τον Prater, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή το 1988.

Ο Moore παρέμεινε μια εμβληματική φιγούρα στον χώρο της μουσικής για δεκαετίες. Ήταν τακτικός καλεσμένος στο Kennedy Center, όπου το 2014 ερμήνευσε μια συγκινητική εκδοχή του «Take Me to the River» μαζί με τη Mavis Staples, τιμώντας τον Al Green.

Η τελευταία του προσωπική δισκογραφική δουλειά, το άλμπουμ «Overnight Sensational», κυκλοφόρησε το 2006 και περιλάμβανε συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως ο Bruce Springsteen, ο Sting και ο Jon Bon Jovi.