Σάλος με τον Λουκασένκο: Φέρεται να δείχνει τα ρωσικά σχέδια για εισβολή – Η γκάφα με τον χάρτη

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο φάνηκε να μεταδίδει μια σχεδιασμένη ρωσική εισβολή στη Μολδαβία κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του στο συμβούλιο ασφαλείας της χώρας την Τρίτη, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από τον ίδιο.

Ο Λουκασένκο, σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν εν καιρώ πολέμου, ο οποίος αυτοαποκαλείται ως ο «τελευταίος δικτάτορας» στην Ευρώπη, στάθηκε μπροστά σε έναν χάρτη διοίκησης μάχης που φαινόταν να δείχνει μια προγραμματισμένη επίθεση από τη νότια Ουκρανία στη Μολδαβία, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Ο χάρτης εισβολής χώριζε την Ουκρανία σε τέσσερα τμήματα, όπου οι γραμμές επίθεσης που υπογράμμισε είχαν ήδη εκτελεστεί από τη Ρωσία, εκτός από αυτό που φαινόταν να ήταν μια προγραμματισμένη επίθεση στο αποσχισμένο κράτος της Μολδαβίας, της Υπερδνειστερίας, μέσω του λιμανιού της Οδησσού της Ουκρανίας, σημείωσε ο Λευκορώσος δημοσιογράφος Tadeusz Giczan.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022