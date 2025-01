Σάλος με δημοσιογράφο του NBC: Πήρε συνέντευξη στον ηθοποιό Ντένις Κουέιντ την ώρα της εκκένωσης – «Παρασιτική συμπεριφορά»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η συνέντευξη που πήρε ο ρεπόρτερ του NBC Los Angeles, Ρόμπερτ Κοβάτσικ, από τον ηθοποιό Ντένις Κουέιντ την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να συγκεντρώσει τα υπάρχοντά του και να εκκενώσει το σπίτι του στο Μπρέντγουντ, εξαιτίας των φωτιών που πλήττουν το Λος Άντζελες.

Η συμπεριφορά του ρεπόρτερ προκάλεσε την αγανάκτηση των χρηστών στα social media, οι οποίοι κατηγόρησαν το NBC για έλλειψη σεβασμού.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παίρνουν συνέντευξη από τον Ντένις Κουέιντ ενώ εκείνος προσπαθεί απεγνωσμένα να πακετάρει τα πράγματά του για να εκκενώσει το σπίτι του», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

«Αυτό είναι από τις χειρότερες παρασιτικές συμπεριφορές που έχω δει ποτέ από παπαράτσι» σχολίασε κάποιος άλλος.

This interaction between a reporter from NBC 4 Los Angeles and Dennis Quaid.

“It’s nice to be able to watch Dennis Quaid trying to fit 2 hampers of his 17 year old daughter’s clothes into his Mercedes…” 😂#LosAngelesFire #Brentwood #PalisadesFire #lafires #LosAngeles pic.twitter.com/jpkM6ZxVlG

— AC  (@ACinPhilly) January 11, 2025