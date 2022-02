Ρούτε: Έτοιμο το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σε περίπτωση εισβολής

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε με αναρτήσεις του στο twitter ενημέρωσε πως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν έτοιμο πακέτο κυρώσεων σε περίπτωση που η Ρωσία επιδείξει περαιτέρω επιθετικότητα.

Όπως σημείωσε ο Ρούτε, πριν από τη σύνοδο της ΕΕ με την Αφρικανική Ένωση, έγινε η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στην Ουκρανία. “Η λύση έγκειται στην αποκλιμάκωση και τη διπλωματία. Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν έτοιμο πακέτο κυρώσεων σε περίπτωση που η Ρωσία επιδείξει περαιτέρω επιθετικότητα. Πραγματικά χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, να επιλύουμε περίπλοκα ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από μία μόνο χώρα, ή ακόμη και από μία ήπειρο. Για παράδειγμα: η πανδημία του κορονοϊού, η κλιματική αλλαγή και οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις. Όλα αυτά τα θέματα είναι στην ατζέντα”.

Prior to the #EUAU summit, the European Council met to discuss the Ukrainian situation. The solution lies in de-escalation and diplomacy. The EU and NATO have a package of stringent sanctions at the ready if Russia engages in further aggression.

