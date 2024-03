Ρούπερτ Μέρντοχ: Ο αειθαλής 93χρονος δισεκατομμυριούχος παντρεύεται ξανά

Μέσα σε ένα χρόνο από την διάλυση του τελευταίου του γάμου, ο δισεκατομμυριούχος Ρούπερτ Μέρντοχ έκανε την πρόταση γάμου σε άλλη σύντροφο, λίγους μήνες αφότου άρχισαν να βγαίνουν.

Ο εκπρόσωπος των μέσων ενημέρωσης του πρώην προέδρου της News Corp επιβεβαίωσε την είδηση στο CNN την Παρασκευή, λίγες ημέρες πριν από τα 93α γενέθλια του δισεκατομμυριούχου την ερχόμενη Δευτέρα.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Μέρντοχ αρραβωνιάζεται μέσα σε ένα χρόνο. Τον περασμένο Μάρτιο, ο τιτάνας των μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε τα σχέδιά του να παντρευτεί την Ann Lesley Smith, πρώην οδοντοτεχνίτη και συντηρητική ραδιοφωνική παρουσιάστρια. Όμως ο γάμος ακυρώθηκε μερικές εβδομάδες αργότερα.

Τώρα, ο Μέρντοχ θα παντρευτεί την Έλενα Ζούκοβα, μια 67χρονη συνταξιούχο μοριακή βιολόγο, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι πρώτοι ανέφεραν τον επικείμενο γάμο. Ο Murdoch και η Zhukova φέρονται να άρχισαν να βγαίνουν το καλοκαίρι και σκοπεύουν να παντρευτούν στο Moraga Bel Air, τον πολυτελή αμπελώνα και κτήμα του Murdoch στην Καλιφόρνια.

Εικόνες του ζευγαριού μαζί έχουν δημοσιευτεί τους τελευταίους μήνες σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους. Η Zhukova είναι μητέρα της Ρωσοαμερικανίδας συλλέκτριας έργων τέχνης Dasha Zhukova, της πρώην πρώην συζύγου του Ρώσου ολιγάρχη Roman Abramovich.

Former Fox and News Corp Chairman Rupert Murdoch, 92, to marry for fifth time with his girlfriend Elena Zhukovahttps://t.co/5coGfcdnLm pic.twitter.com/eu1iWf2w29

— Gulf Today (@gulftoday) March 8, 2024