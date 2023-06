Ρουμανία: Έκρηξη και φωτιά στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας

Έκρηξη σημειώθηκε στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρουμανίας, το Petromidia στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με αναφορές στα ρουμανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά. Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το διυλιστήριο.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που παλεύουν να σβήσουν την πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Τον Ιούλιο του 2021 μία άλλη έκρηξη και φωτιά στο διυλιστήριο είχε προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη πέντε ατόμων.

🇷🇴 An explosion has occurred at Romania’s Black Sea Petromidia refinery. Multiple people are reported injured. pic.twitter.com/cplnhvgDmc

— European Insider (@Europa_Insider) June 21, 2023