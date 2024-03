Ρωσικά ΜΜΕ «πέθαναν» τον βασιλιά Κάρολο – Oργισμένη διάψευση από το Λονδίνο

Σε επίσημη διάψευση ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει πεθάνει προχώρησε η πρεσβεία της Βρετανίας στην Ουκρανία αφού τα ρωσικά ΜΜΕ ισχυρίστηκαν ότι ο Βρετανός μονάρχης δεν είναι πλέον στην ζωή.

Πολλοί ρωσικοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι και οι σχετικοί λογαριασμοί τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ο βασιλιάς της Βρετανίας πέθανε σε ηλικία 75 ετών ως αποτέλεσμα επιπλοκών από καρκίνο, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές.

Παράλληλα κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η φωτογραφία μίας ψεύτικης δήλωσης δήθεν από τα «Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ» που ανέφερε τον «απροσδόκητο θάνατο» του Καρόλου.

«Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Μεγάλης Βρετανίας πέθανε σε ηλικία 75 ετών, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας ή στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης», μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο Sputnik.

