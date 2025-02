Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Σαράτοφ

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στους αιθέρες της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα νωρίς το πρωί της Τρίτης (11/2).

Τα 18 από τα drones καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Σαράταφ, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram. Τα υπόλοιπα καταρρίφθηκαν σε άλλες τέσσερις περιφέρειες της νότιας και δυτικής Ρωσίας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Definitely the oil refinery in Saratov, Saratov Oblast was hit by the Ukrainian drones tonight 🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️ pic.twitter.com/1hLZKEuWON

— WW3 Monitor (@WW3_Monitor) February 11, 2025