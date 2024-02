Ρωσία: Νεκρός ο γιός στενού συνεργάτη του Πούτιν – Ποιος ήταν ο Ιβάν Σέτσιν και πώς αντέδρασε ο πατέρας του Ιγκόρ

Ο Ιβάν Σετσίν, ο 35χρονος γιος του Ιγκόρ Σετσίν, στενού συμμάχου του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και διευθύνοντος συμβούλου της ρωσικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft, πέθανε στις 5 Φεβρουαρίου, στην Ρωσία, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Ο θάνατος του Ιβάν Σέτσιν δεν είχε αναφερθεί μέχρι που ο εξόριστος Ρώσος ολιγάρχης και επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν Leonid Nevzlin επέστησε την προσοχή σε ένα νέο ρεκόρ στο εθνικό μητρώο κληρονομικών υποθέσεων. Η καταχώρηση στο μητρώο αφορά στον Ιβάν Ιγκόρεβιτς Σετσίν, ο οποίος γεννήθηκε το 1989 και διέμενε σε ένα κτίριο που προηγουμένως είχε χαρακτηριστεί ως “σπίτι για τους συνεργάτες του προέδρου Πούτιν”, σύμφωνα με ανεξάρτητα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο κ. Nevzlin έγραψε στο Facebook ότι πρόκειται για μια “περίεργη σύμπτωση”. Και πρόσθεσε: “Σήμερα, θυμηθήκαμε με τους φίλους και τους συνεργάτες μου γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος του Κρεμλίνου κατά της Yukos, δηλαδή την έκθεση του Μιχαήλ Χοντορκόφσκι για τη διαφθορά στη συνεδρίαση του RPP. Και σήμερα έμαθα ότι ο Ιγκόρ Σετσίν μόλις είχε χάσει τον γιο του. Ο ίδιος άνθρωπος που κατασκεύασε κάθε κραυγαλέα και αιματηρή υπόθεση εναντίον μας. Και εξακολουθεί να το κάνει”.

Another mysterious death in Russia: the only heir of the head of Rosneft, Igor Sechin, has died

As follows from the entry in the register of inheritance cases (RND), 35-year-old Ivan Sechin died on February 5. However, his death and its causes were not publicly reported. pic.twitter.com/VeIfFDkou2

