Ρωσία: Νεκροί τρεις αστυνομικοί έπειτα από ένοπλη επίθεση στο Νταγκεστάν – Τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα

Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίσθηκαν, στην περιοχή του Νταγκεστάν στη Νότια Ρωσία, όταν άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον του οχήματος τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο ηγέτης του Νταγκεστάν, Σεργκέι Μέλνικοφ δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί άρχισαν όταν οι αστυνομικοί της τροχαίας προσπάθησαν να σταματήσουν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες.

🚨 Armed attackers targeted law enforcement in Makhachkala, Russia — reports say gunfire erupted in what is believed to be an organized assault.

This took place in Dagestan — a republic under Russian occupation that has a long history of resistance and aspirations for… pic.twitter.com/gfZFeGcLP1

