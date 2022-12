Ρωσία: Μεγάλη φωτιά στο εμπορικό κέντρο Mega Khimki – Πληροφορίες για έναν νεκρό

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ρωσία για φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και μαίνεται σε εμπορικό κέντρο, έκτασης 7.000 τ.μ. σε προάστιο της Μόσχας.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής «δίνουν μάχη για να ελέγξουν την πυρκαγιά», ανέφερε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ρωσίας μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Η πυρκαγιά μαίνεται, σύμφωνα με το Reuters, στο εμπορικό κέντρο Mega Khimki, στο προάστιο Χίμκι, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για έναν νεκρό.

The “Mega Khimki” shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs



Οι ρωσικές Αρχές υποπτεύονται πως η πυρκαγιά οφειλόταν «σε εμπρησμό», σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Fire in the shopping center “MEGA Khimki” on the Leningrad highway in #Moscow. According to eyewitnesses, explosions were heard. Previously, the roof caught fire, the fire covered 150 square meters. There is no information about the victims.@AJBalkans #Russia pic.twitter.com/H0Dh13Pymc

