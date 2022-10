Ρωσία: Με φωτογραφία του 2010 από τη Σλοβενία προσπαθεί να πείσει για την «βρώμικη βόμβα» της Ουκρανίας

Νέα τροπή στις καταγγελίες της Μόσχας ότι η Ουκρανία είναι δήθεν στο τελικό στάδιο κατασκευής βρώμικης βόμβας δίνει ανακοίνωση της κυβέρνησης της Σλοβενίας, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία χρησιμοποίησε μια φωτογραφία που χρονολογείται από το 2010 και που προέρχεται από τη Σλοβενία για να στηρίξει, μέσω του Twitter, τους ισχυρισμούς της.

Η χρήση της φωτογραφίας αυτής έγινε «εν αγνοία των αρχών» της Σλοβενίας, ανέφερε ο Ντράγκαν Μπαρμπουτόφσκι, σύμβουλος του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Γκόλομπ.

Νωρίτερα, η σλοβενική κυβέρνηση έκανε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, στα αγγλικά, για να καταγγείλει το γεγονός ότι η φωτογραφία που χρησιμοποίησε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προέρχεται από τη Σλοβενική Υπηρεσία Ραδιενεργών Αποβλήτων (ARAO).

Την Δευτέρα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε, επίσης στα αγγλικά, το ακόλουθο μήνυμα: «Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο ουκρανικοί οργανισμοί έλαβαν διαταγή να κατασκευάσουν βρόμικη βόμβα». Το κείμενο συνοδευόταν από φωτογραφίες που έδειχναν έναν πυρηνικό σταθμό, έναν χώρο αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, αντιδραστήρες επιστημονικής έρευνας και πλαστικές σακούλες που περιείχαν χρησιμοποιημένο ουράνιο και πλουτώνιο. Στους σάκους αυτούς διακρινόταν η λέξη radioaktivno, που σημαίνει «ραδιενεργός» στα σλοβενικά.

Σύμφωνα με τη σλοβενική κυβέρνηση, η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε «εν αγνοία της ARAO». «Τα ραδιενεργά απόβλητα αποθηκεύονται με ασφάλεια και φυλάσσονται στη Σλοβενία. Δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βρόμικων βομβών», διαβεβαίωσε.

Russia created another fabrication regarding the “dirty bomb” false flag operation. They used pictures of the Slovenian nuclear disposal site and claimed that it is Ukrainian. The Slovenian response was swift and clear: Russian lie.#Ukraine #Russia #Slovenia pic.twitter.com/Sj6ks41sn6

