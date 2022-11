Ρωσία – ΗΠΑ: Αναβλήθηκε η συνάντηση για τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών όπλων

Στο χειρότερο σημείο τους από τον Ψυχρό Πόλεμο έχουν περιέλθει οι σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να αναβληθεί επ’ αόριστον προγραμματισμένη συνάντηση των δύο πλευρών, για την συνθήκη New Start.

H New Start είναι μια από τις σημαντικότερες διμερείς συμφωνίες γιατί προβλέπει αποτελεσματικές επιθεωρήσεις στα πυρηνικά όπλα των δύο πλευρών και εξίσου σημαντικές μειώσεις των πυρηνικών όπλων, των δύο χωρών. Η συνάντηση που αναβλήθηκε μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών είχε αντικείμενο συζήτησης την πιθανή επανέναρξη των επιθεωρήσεων , στο πλαίσιο της New Start. Την επ’ αόριστον αναβολή, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διπλωματία, αλλά η Ουάσινγκτον κάνει λόγο για μονομερή ενέργεια της Μόσχας.

«Η σύνοδος της διμερούς συμβουλευτικής επιτροπής για τη ρωσοαμερικανική Συνθήκη New Start, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί στο Κάιρο, για τις 29 Νοεμβρίου και έως τις 6 Δεκεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί στις αναφερόμενες ημερομηνίες», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. «Η συνάντηση αναβάλλεται για μεταγενέστερη ημερομηνία», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Μετά την ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η Ρωσία «ανέβαλε μονομερώς» τις συνομιλίες. Ο αμερικανός εκπρόσωπος είπε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να επαναπρογραμματίσει το συντομότερο δυνατό τη συνεδρίαση της Διμερούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στο πλαίσιο της Συνθήκης New Start.

Η αναβολή έρχεται καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπαίνει πλέον στον 10ο μήνα, με τις εντάσεις μεταξύ Μόσχας και Δύσης να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Ανακοινώνοντας τη συνάντηση στις αρχές Νοεμβρίου, η Ουάσινγκτον εξέφραζε τότε την ελπίδα για μια «εποικοδομητική» συνεργασία, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, προκειμένου να «μειωθούν οι κίνδυνοι». Η τελευταία συνεδρίαση αυτής της συμβουλευτικής επιτροπής χρονολογείται τον Οκτώβριο του 2021.

Η προϊστορία

Η Ρωσία ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι αναστέλλει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθεωρήσεις των στρατιωτικών της τοποθεσιών που προβλέπει η συνθήκη New Start, ισχυριζόμενη ότι ενεργεί ως απάντηση στα εμπόδια που έθεσαν οι ΗΠΑ σε παρόμοιες ρωσικές επιθεωρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συνθήκη New Start είναι η τελευταία διμερής συμφωνία του είδους της που συνδέει τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου.

Η συνθήκη που υπογράφηκε το 2010 περιορίζει τα οπλοστάσια των δύο χωρών σε μέγιστο αριθμό 1.550 κεφαλών που έχουν αναπτυχθεί εκατέρωθεν, μείωση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο όριο που είχε τεθεί το 2002. Περιορίζει επίσης τον αριθμό των εκτοξευτήρων και των βαρέων βομβαρδιστικών σε 800. Τον Ιανουάριο του 2021, ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρέτεινε τη συμφωνία για πέντε χρόνια, έως το 2026.