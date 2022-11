ΗΠΑ: Τρομακτικό ΒΙΝΤΕΟ από τροχαίο – Αγροτικό εκτοξεύτηκε και «προσγειώθηκε» πάνω σε οδηγό μηχανής

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο-ντοκουμέντο από θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στο Μαλιμπού των ΗΠΑ. Στο βίντεο καταγράφεται ένας οδηγός μηχανής ο οποίος είναι σταματημένος και περιμένει να ανάψει το φανάρι. Ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά πέφτει πάνω του ένα τεράστιο αγροτικό.

Στο τροχαίο που σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου ενεπλάκησαν τρία οχήματα. Ένα αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο και ο οδηγός του έχασε τη ζωή του, σύμφωνα από την αστυνομία της κομητείας του Λος Άντζελες.

Συγκεκριμένα, στο τρομακτικό βίντεο από κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Μαλιμπού, τον Pacific Coast Highway, φαίνεται ένας μοτοσικλετιστής να περιμένει να στρίψει αριστερά, στην οδό Kanan Dune.

Παρότι η ροή των αυτοκινήτων είναι συνεχής, ξαφνικά ένα μαύρο SUV βγαίνει με ταχύτητα από την οδό Kanan Dune στον κεντρικό δρόμο και επιχειρεί να περάσει ανάμεσα στα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όμως, συγκρούεται με το πίσω μέρος ενός μεγάλου γκρι αγροτικού. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το φορτηγό αρχίζει να περιστρέφεται και εκτοξεύεται πάνω στον οδηγό μηχανής, ενώ τα αντικείμενα που ήταν στην καρότσα του αγροτικού εκσφενδονίζονται.

Ο μοτοσικλετιστής είχε Άγιο, αφού επέζησε παρότι έπεσε πάνω του το αγροτικό. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Malibu Times, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Το ίδιο ισχύει και για τον οδηγό του αγροτικού.

Ο οδηγός του SUV, το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί περίπου μία ώρα πριν από τη σύγκρουση, πέθανε λίγο μετά το τροχαίο. Το όχημα, αφού έπεσε πάνω στο φορτηγό, χτύπησε σε ένα ανάχωμα με μεγάλο ύψος και αναποδογύρισε.

Here’s video from a motorcyclist of that fatal crash that happened in Malibu on Nov 14. pic.twitter.com/Mf6bUNGZYL

— Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) November 27, 2022