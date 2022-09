Ρωσία: Επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και πολιτών που διαμαρτύρονται για την επιστράτευση

Επεισόδια ξέσπασαν σήμερα στη διάρκεια συγκέντρωσης που πραγματοποίησαν πολίτες που αντιτίθενται στην επιστράτευση, στη νότια ρωσική περιοχή Νταγκεστάν.

Αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με πολίτες που διαμαρτύρονται για την απόφαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να στείλει εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη άνδρες να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Η πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, που ανακοίνωσε ο Πούτιν την Τετάρτη, έχει προκαλέσει διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις σε όλη τη χώρα. Η δημόσια οργή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα έντονη σε φτωχές εθνοτικές μειονότητες, όπως το Νταγκεστάν, μια περιοχή με πλειοψηφία κατοίκων μουσουλμάνους, που βρίσκεται στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας στον ορεινό βόρειο Καύκασο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται οι αψιμαχίες μεταξύ κατοίκων με την αστυνομία στην περιφερειακή πρωτεύουσα Μαχατσκαλά σήμερα, καθώς διαδηλωτές φώναζαν «όχι στον πόλεμο».

A group of women successfully chases away a lone policeman at an anti-mobilisation protest in Dagestan https://t.co/TBCl9khPGK pic.twitter.com/jwJLqVPIcO

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 25, 2022