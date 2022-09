Ρωσία: Εκατοντάδες συλλήψεις σε διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης

Περισσότεροι από 730 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε όλη τη Ρωσία σε διαδηλώσεις κατά του προεδρικού διατάγματος για μερική επιστράτευση, σύμφωνα με την κυβερνητική οργάνωση OVD-Info που παρακολουθεί τις κινητοποιήσεις σε όλη τη Ρωσία.

Η OVD-Info ανέφερε ότι έλαβε γνώση για συλλήψεις σε 32 διαφορετικές πόλεις, από την Αγία Πετρούπολη έως τη Σιβηρία. Οι διαδηλώσεις που έχουν λάβει άδεια είναι παράνομες σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, η οποία επίσης απαγορεύει οποιαδήποτε δραστηριότητα θεωρείται ότι δυσφημεί τις ένοπλες δυνάμεις.

Not many Russians want to brave beatings/arrest/prison, but at least 153 have been detained at protests against mobilization, @OvdInfo says. Vid from Yekaterinburg @AvtozakLIVE https://t.co/ZsGDNCztEa pic.twitter.com/DCtwYBDpj2

