Ρωσία: Έκρηξη σε αεροπορική βάση – Τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν εξερράγη δεξαμενή καυσίμων σε αεροπορική βάση κοντά στην πόλη Ριάζαν, νοτιοανατολικά της Μόσχας στη Ρωσία, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πρόκειται για τη βάση στρατηγικών βομβαρδιστικών «Ένγκελς». Ουκρανικές πηγές κάνουν λόγο για πλήγμα με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Two people were injured. pic.twitter.com/nRNz8j7CFL

In #Saratov region, #Russia , a drone attacked a military airfield, damaging two Tu-95 strategic bombers.

Three people died as a result of an explosion at a military airfield near #Ryazan, #Russia. pic.twitter.com/MvyG7AYunJ

