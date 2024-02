Ρωσία: Εκρήξεις σε εργοστάσιο χάλυβα στο Λίπετσκ – Αναφορές για επιδρομή ουκρανικών drones – ΒΙΝΤΕΟ

Εκρήξεις συγκλόνισαν πριν από λίγες ώρες το εργοστάσιο χάλυβα της NLMK στο Λίπετσκ, ένα από τα μεγαλύτερα σε όλη τη Ρωσία.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Ukrainska Pravda μεταδίδει ότι διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λίπετσκ, η οποία βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Αρταμόνοφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της NLMK έχει πλέον σβηστεί και ότι δεν υπάρχουν θύματα. Υπογραμμίζει ότι διερευνώνται οι πληροφορίες για επιδρομή ουκρανικών drones και η αυθεντικότητα των βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρονται να καταγράφουν τη στιγμή της επίθεσης στο εργοστάσιο.

BREAKING:

Ukrainian suicide drones are striking the Novolipetsk Metallurgical Plant in Lipetsk, Russia pic.twitter.com/rVOBnuy0Gh

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2024