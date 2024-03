Ρωσία: Διπλή τρομοκρατική επίθεση ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε η FSB

Διπλή τρομοκρατική επίθεση ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας η FSB, και τουλάχιστον σε μία από τις επιχειρήσεις ένα άτομο σκοτώθηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η ρωσική υπηρεσία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απέτρεψε επίθεση σε συναγωγή στη Μόσχα, η οποία σχεδιάστηκε από πυρήνα του Ισλαμικού Κράτους, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων. Η FSB δήλωσε ότι τα μέλη του ISIS σχεδίαζαν “να διαπράξουν τρομοκρατική ενέργεια εναντίον ενός από τα εβραϊκά θρησκευτικά ιδρύματα στη Μόσχα”, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της απόπειρας σύλληψης και “εξουδετερώθηκαν από ανταποδοτικά πυρά”, ανέφερε η FSB, ωστόσο η Υπηρεσία δεν διευκρίνισε αν υπήρξαν νεκροί η τραυματίες στην συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ωστόσο έκανε γνωστό ότι σήμερα εξουδετέρωσε ακόμα μία τρομοκρατική απειλή, σκοτώνοντας έναν Λευκορώσο, ο οποίος σχεδίαζε “τρομοκρατική ενέργεια” για λογαριασμό της Ουκρανίας. Η επιχείρηση εξελίχθηκε στην βόρεια ρωσική περιοχή της Καρελίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η FSB, η υπηρεσία που έχει διαδεχτεί την KGB της σοβιετικής εποχής, δήλωσε ότι “κατάσχεσε όπλα και έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό” (IED) μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών. Το RIA επικαλέστηκε την FSB λέγοντας ότι ο άνδρας σκόπευε να ανατινάξει ένα διοικητικό κτίριο στην πόλη Όλονετς, περίπου 155 μίλια (250 χλμ.) από τα φινλανδικά σύνορα.

“Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, ο εγκληματίας άνοιξε πυρ με πυροβόλο όπλο εναντίον αξιωματικών των ειδικών υπηρεσιών και εξουδετερώθηκε”, ανέφερε το RIA επικαλούμενο την FSB, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Το RIA δημοσίευσε βίντεο που δείχνει αρκετούς πράκτορες της FSB να μπαίνουν σε ένα ερειπωμένο, μη φωτισμένο κτίριο σε απομακρυσμένη περιοχή, να φωνάζουν “βγείτε έξω” και στη συνέχεια να πυροβολούν. Το βίντεο έδειχνε στη συνέχεια έναν άνδρα που φαινόταν να είναι νεκρός να κείτεται στο έδαφος με ένα πιστόλι δίπλα στο σώμα του.

Η FSB δήλωσε ότι ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε κατασκευαστεί με τη χρήση πλαστικής εκρηκτικής ύλης που κατασκευάστηκε στη Βρετανία και είχε πυροκροτητή αμερικανικής κατασκευής.

Επικαλούμενα ανώνυμες πηγές, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το όνομα του άνδρα ήταν Νικολάι Αλεξέγιεφ. Ήταν 49 ετών, ακτιβιστής, και είχε συμμετάσχει σε διαδηλώσεις της εκεί αντιπολίτευσης το 2020, σύμφωνα με την FSB.

In #Russia, the FSB killed Belarusian activist Mikalai Alekseyeu during his arrest. Russian media claim he was set to be detained in connection with a criminal case involving “preparation for a terrorist attack” in Karelia. He was 49. pic.twitter.com/SaYqorhLhT

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 7, 2024