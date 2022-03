Ρωσία: Δημοσίευσε πλάνα με υπερηχητικό πυρηνικό πύραυλο – “Θα μπορούσε να χτυπήσει το Λονδίνο σε 5 λεπτά”

Πλάνα που προκαλούν ανατριχίλα από έναν υπερηχητικό πυρηνικό πύραυλο, τον “Zircon”, που “θα μπορούσε να χτυπήσει το Λονδίνο σε πέντε λεπτά” μετέδωσε η Ρωσία, ενώ μαίνεται η εισβολή στην Ουκρανία.

Το θέμα ανέδειξε η βρετανική Sun, σημειώνοντας ότι το Κρεμλίνο είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει το φονικό όπλο, το οποίο φέρει συμβατική ή πυρηνική κεφαλή, ως “ασταμάτητο”.

Τα πλάνα δείχνουν έναν πύραυλο “Zircon” ή “Tsirkon” να εκτοξεύεται. Ο συγγραφέας του άρθρου, υποστηρίζει ότι οι εικόνες αυτές δείχνουν ότι “ο Ρώσος Πρόεδρος θα μπορούσε να εξαπολύσει υπερηχητικό πυρηνικό χτύπημα στη Δύση”.

Το βίντεο κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες, ωστόσο, εκτιμάται ότι γυρίστηκε τον Δεκέμβριο και πιθανώς εσκεμμένα δεν είχε δει τότε το φως της δημοσιότητας, ώστε να προκαλέσει τώρα ένα “σοκ” στη Δύση.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τη Δύση ότι θα αντιμετωπίσει “ανείπωτες συνέπειες”, εάν αμφισβητηθεί για την Ουκρανία, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

Το TV Zvezda -ένα κανάλι που ανήκει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας – σχολίασε για τις εικόνες: “Τα μυστικά χαρακτηριστικά του ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Zircon έχουν αποκαλυφθεί… Η ταχύτητα του υπερηχητικού πυραύλου Zircon είναι τόσο υψηλή που εμποδίζει το σύστημα αεράμυνας του αντιπάλου να ανιχνεύσει έγκαιρα την πρόσκρουσή του. Στην πραγματικότητα, η εκτόξευση του θα γίνει γνωστή μόνο αφού χτυπηθεί ο στόχος”.

