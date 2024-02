Ρωσία: Αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε εμπορικό και αθλητικό κέντρο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία – 5 νεκροί και 18 τραυματίες

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση στη πόλη Μπέλγκοροντ, στην Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Δεκαοκτώ άλλοι φέρονται να έχουν τραυματιστεί από την επίθεση, που έγινε όχι μακριά από τα ουκρανικά σύνορα. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πολλά ασθενοφόρα σταθμευμένα έξω από ένα εμπορικό κέντρο με σοβαρές ζημιές και σπασμένα παράθυρα.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 14 ουκρανικούς πυραύλους πάνω από την περιοχή του Μπέλγκοροντ. Η ρωσική τηλεόραση Zvezda, η οποία συνδέεται στενά με το υπουργείο Άμυνας, δήλωσε ότι ένας πύραυλος έπληξε ένα εμπορικό κέντρο και ένας προσγειώθηκε στο αθλητικό στάδιο της πόλης. Το Μπέλγκοροντ απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα (19 μίλια) από τα σύνορα με την Ουκρανία.

A mother and multiple children were injured, and one child was KILLED! pic.twitter.com/rCb3SUQjXp

Έχει γίνει συχνά στόχος των ουκρανικών δυνάμεων από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν δύο χρόνια. Μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ρουκέτα τον Δεκέμβριο σκότωσε 25 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 100 στο πιο θανατηφόρο χτύπημα στο Μπέλγκοροντ μέχρι σήμερα.

Χθες το βράδυ, η Ρωσία εκτόξευσε 26 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, σκοτώνοντας μια 66χρονη γυναίκα στο Τσουγκουγιόβ, κοντά στο Χάρκοβο στα ανατολικά, και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη ανθρώπους.

Εν τω μεταξύ, η μάχη για την ανατολική πόλη Avdiivka της Ουκρανίας μαίνεται. Ορισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν στο BBC ότι η πόλη μπορεί να πέσει ανά πάσα στιγμή, περιγράφοντας σοβαρές ελλείψεις σε όπλα και πυρομαχικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Τζεν Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η αποτυχία των ΗΠΑ να εγκρίνουν τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία έχει ήδη αντίκτυπο στο πεδίο της μάχης.

Η Αβντίεβκα είναι μια τοποθεσία-κλειδί επειδή αποτελεί πύλη προς την ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ντονέτσκ. Βρίσκεται ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή του μετώπου από το 2014, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία.

Belgorod under heavy shelling

Residents of the city reports several hit shells, cars were damaged, a shopping center was also damaged. According to preliminary data, at least 10 people were injured, there are dead.

The authorities have not officially commented on the… pic.twitter.com/hHUTgHmx8O

— NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2024