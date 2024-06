Ρωσία: 7 νεκροί σε φωτιά σε κτίριο – 2 πήδηξαν από τα παράθυρα για να σωθούν

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα, εκ των οποίων δύο άνδρες που έπεσαν στο κενό από τους υψηλότερους ορόφους ενός φλεγόμενου οκταώροφου κτιρίου, όπου παλαιότερα στεγαζόταν ένα ερευνητικό ινστιτούτο, λίγο έξω από τη Μόσχα, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.

Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι δεν υπάρχει επαφή με έξι ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο.

Μαύρος καπνός υψωνόταν από το κτίριο το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και κάποιοι είχαν εγκλωβιστεί στους πάνω ορόφους.

There was an explosion in the burning building in Fryazino

Roselectronics said that the building burning in Fryazino has nothing to do with the Platan Research Institute, it was transferred to private ownership back in the 1990s.

The area of the fire in the building on the… pic.twitter.com/OH2FUKNf1y

