Ρίκι Μάρτιν: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του – «Βλέπω τον εαυτό μου σε άλλη σχέση»

Έπειτα από έξι χρόνια γάμου ο Ρίκι Μάρτιν και ο σύζυγός του Χουάν Γιόζεφ, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Την είδηση το πρώην ζευγάρι την γνωστοποίησε πριν από ένα μήνα. Τώρα ο διάσημος τραγουδιστής, στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον χωρισμό του, αποκαλύπτει πως η απόφαση να τερματίσουν τον γάμο τους «δεν ήταν πρόσφατη».

«Όταν το έμαθε το κοινό, είχαμε ήδη περάσει από μια διαδικασία πένθους», είπε ο Μάρτιν στην Telemundo, σύμφωνα με το Page Six. Ενώ προσέθεσε ότι: «Ο Χουάν κι εγώ θα είμαστε πάντα οικογένεια. Έχουμε δύο παιδιά που πρόκειται να τα μεγαλώσουμε μαζί και αυτό δεν είναι πρόσφατη απόφαση. Σχεδιάζαμε την τωρινή κατάσταση εδώ και πολύ καιρό, είναι μία απόφαση που πάρθηκε προ-πανδημίας».

«Κοιταζόμαστε στα μάτια και χαμογελάμε, αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλον, περνάμε τα πάνω και τα κάτω μας, κλαίμε μαζί και γελάμε μαζί» εξήγησε, τονίζοντας ότι έχουν καλές σχέσεις.

Ricky Martin breaks silence on Jwan Josef divorce: ‘This is not a recent decision’ https://t.co/dyetBCzark pic.twitter.com/O83jnqGCej

