VIRAL: Ρεπόρτερ καλύπτει την κρίση στην Ουκρανία σε… έξι γλώσσες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο του ανταποκριτή του Associated Press στο Κίεβο, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ για την κρίση στην Ουκρανία.

Ο 41χρονος Φίλιπ Κράουδερ έχει “κερδίσει” τους χρήστες του διαδικτύου, καθώς καλύπτει τις καταιγιστικές εξελίξεις για την ουκρανική κρίση σε έξι γλώσσες. Ο ρεπόρτερ ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ένα βίντεο με αποσπάσματα από τις live συνδέσεις του με έξι διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια.

Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, ο Κράουδερ μεταφέρει το ρεπορτάζ του στα Αγγλικά, τα Λουξεμβουργιανά, τα Ισπανικά, τα Πορτογαλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 8,5 εκατ. προβολές.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

— Philip Crowther (@PhilipinDC) February 21, 2022