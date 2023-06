Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες της χώρας σύντομα, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Aντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την περιοχή της, εν μέσω ανταρσίας από την μισθοφορική οργάνωση Wagner, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Security measures have been stepped up in #Moscow. "Security measures have been strengthened in Moscow, all the most important facilities, state authorities and transport infrastructure facilities have been taken under enhanced protection," state-owned news agency TASS reports,… pic.twitter.com/9L732ahN56 — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2023

This is huge: The Wagner Group is now storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in #Rostov, #Russia, which means they are well on their way to #Moscow. Not a great day to be Vladimir Putin or a #Putin supporter today. A coup in real-time pic.twitter.com/dUp1ChegdJ — Pat Winston (@timelesspat) June 24, 2023

Moscow tonight. Nothing says "we're winning in Ukraine" like having your military blocking the roads in your own capital. 😂😂 "All according to plan!"#RussiaIsCollapsing #Wagner #Moscow pic.twitter.com/9JuFZ3DKVX — Бельгійський Козаче 🌍 Ⓥ 🇺🇦 🌻 #WeAreNAFO (@iNtRoVeRt_Ed) June 23, 2023

This is huge: The #Wagner Group is now storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in #Rostov, #Russia, which means they are well on their way to #Moscow. Not a great day to be Vladimir Putin or a #Putin supporter today. A coup in real-time. pic.twitter.com/LJdraXhbgV — CBKNEWS (@CBKNEWS121) June 24, 2023

«Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε» δηλώνει ο Πριγκόζιν

Ο ιδρυτής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, διαβεβαίωσε πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό». Η ρωσική γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για «ένοπλη εξέγερση» σε βάρος του κ. Πριγκόζιν, ο οποίος κατηγόρησε τον ρωσικό τακτικό στρατό πως βομβάρδισε βάση των ανδρών του σκοτώνοντας πολλούς. Οι αρχές ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα και διάφορες περιφέρειες της χώρας.

«Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους», διεμήνυσε ο κ. Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απείλησε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», είπε κατόπιν.

Ανέφερε πως οι δυνάμεις του, ως τώρα ανεπτυγμένες στην Ουκρανία, πέρασαν τα σύνορα με τη Ρωσία και μπήκαν στην πόλη Ροστόφ (νότια). Υποστήριξε πως οι μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο όταν «άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής».

Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμοί του αληθεύουν.