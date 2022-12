Quentin Oliver Lee: Πέθανε ο ηθοποιός του Broadway στα 34 του

Άλλη μια απώλεια για τον χώρο του πολιτισμού αφού πέθανε στα 34 του ο ηθοποιός του Broadway, Quentin Oliver Lee, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε στάδιο 4.

Η σύζυγός του, Angie Lee Graham, ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση σε ανάρτησή του στο Instagram γράφοντας πως ο Lee πέθανε το πρωί της Πέμπτης σημειώνοντας πως ήταν η πιο όμορφη στιγμή της ζωής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Quentin Lee (@quentinsings)



“Είδα τις τελευταίες ανάσες του, κράτησα σφιχτά το χέρι του και ένιωσα τον χτύπο της καρδιάς του να σβήνει. Είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του και γύρω του ήταν οι άνθρωποι που αγαπούσε. Ήταν ειρηνικά και τέλεια“.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Phantom of the Opera (@phantomopera)

Μοιράστηκε φωτογραφίες τους με την κόρη τους Samantha, αποκαλώντας τον έναν “απίστευτο άντρα, σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό, φίλο, τραγουδιστή, ηθοποιό και μαθητή του Χριστού”.

Ο Lee ξεκίνησε την καριέρα του ως πρωταγωνιστής στην εθνική περιοδεία του The Phantom of the Opera τον Δεκέμβριο του 2017. Ήταν μαθητής στο μιούζικαλ του 2017 Prince of Broadway και εμφανίστηκε στη διασκευή του Caroline ή Change το 2021 πριν εμφανιστεί στην παραγωγή Off-Broadway του Oratorio for Living Things, που άνοιξε τον Μάρτιο.

Πηγή: Instyle.gr