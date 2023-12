Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα – Αναφορές για πολλά θύματα, νεκρός ο δράστης

Η αστυνομία του Λας Βέγκας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανταποκρίθηκε σε αναφορές για έναν ενεργό σκοπευτή στην πανεπιστημιούπολη του Λας Βέγκας του Πανεπιστημίου της Νεβάδα, όπου φαίνεται να υπάρχουν πολλά θύματα, και στη συνέχεια ανέφερε ότι ο ύποπτος είναι “νεκρός”.

Το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα του Λας Βέγκας, σε ανακοίνωση που ανάρτησε λίγο νωρίτερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δεν διευκρίνισε τις συνθήκες του περιστατικού ή την κατάσταση των θυμάτων, αλλά προέτρεψε τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω από το Beam Hall, ένα κτίριο της πανεπιστημιούπολης που στεγάζει τη Σχολή Επιχειρήσεων και άλλες εγκαταστάσεις.

“Ανταποκρινόμαστε σε προκαταρκτικές αναφορές για έναν Ενεργό Σκοπευτή στην πανεπιστημιούπολη του UNLV κοντά στο BEAM Hall. Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά θύματα αυτή τη στιγμή”, ανέφερε η αστυνομία στο X.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξε πρόσθετη αναφορά για πυροβολισμούς από την Ένωση Φοιτητών.

#BREAKING The suspect is contained. This is an active investigation. Please continue to avoid the area and watch for responding emergency units. https://t.co/EFVKgGyQuy

