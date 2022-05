Πυροβολισμοί σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Υόρκη – Αναφορές για “πολλούς τραυματίες”

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς, σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Μπάφαλο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που τραυματίστηκαν στο Tops Friendly Market και την κατάσταση της υγείας τους.

I have been advised of an active multiple shooting event at the Tops Markets on Jefferson Street in Buffalo. Police are on scene. Please stay away from the area.

— Mark Poloncarz (@markpoloncarz) May 14, 2022