Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Φινλανδία – Πληροφορίες για τραυματίες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς και τρεις τραυματίες σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Βάντα της Φινλανδίας, γνωστοποίησε με δήλωσή της η φινλανδική αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε στη συνέχεια πως ο ύποπτος ως δράστης συνελήφθη.

Νωρίτερα η αστυνομία είχε ζητήσει από περαστικούς να μην πλησιάζουν στην περιοχή και από τους κατοίκους να μείνουν στο σπίτι και να μην ανοίγουν την πόρτα σε αγνώστους.

BREAKING:

Reported school shooting in Helsinki, Finland.

The Viertola elementary school has around 800 pupils aged between 7 and 15.

No information yet on whether the shooter has been caught. Children are still hiding in the school pic.twitter.com/b8MSgKP7rK

