Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Φινλανδία: 12χρονος ο δράστης που άνοιξε πυρ – Τρεις μαθητές τραυματίστηκαν

Τρεις 12χρονοι τραυματίστηκαν σήμερα (02/04) το πρωί από πυρά στο σχολείο Βιέρτολα στη Βάντα, βόρεια του Ελσίνκι, και ένας ύποπτος, επίσης 12χρονος, συνελήφθη, αναφέρει σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της η αστυνομία της Φινλανδίας.

“Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο με τους πυροβoλισμούς είναι ανήλικοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, υπάρχουν τρεις τραυματίες”, διευκρίνισε η αστυνομία, περιπολικά της οποίας έφτασαν στο σημείο στις 09:08 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τα παιδιά βρίσκονται υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού στις τάξεις τους και οι γονείς σπεύδουν στο σχολείο, όπου τους υποδέχονται οι αστυνομικοί, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Yle.

Στο σχολείο ένα κτίριο αποκλείστηκε από την αστυνομία και οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από άλλο κτίριο της αστυνομίας που βρίσκεται εκατοντάδες μέτρα μακριά, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι η σύλληψη του ανηλίκου έγινε ειρηνικά και ότι και ο ύποπτος και το όπλο βρίσκονται τώρα στα χέρια της αστυνομίας.

🚨🇫🇮BREAKING:

School shooting in Helsinki, Finland.

Several children were injured in The Viertola elementary school.

“The police arrested the suspect. The investigation of the act continues,” Finnish police said in a statement.#BreakingNews #Finland #Helsinki #crime #school pic.twitter.com/5gifLFzS4L

— Attentive Media (@AttentiveCEE) April 2, 2024