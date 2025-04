Πύρινος εφιάλτης στην Ιερουσαλήμ: Έκκληση για διεθνή βοήθεια από Κύπρο, Ελλάδα κι άλλες γειτονικές χώρες – Εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους στον δρόμο

Νέες μεγάλες φωτιές σαρώνουν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες τα δυτικά της Ιερουσαλήμ, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και έντονη κινητοποίηση των ισραηλινών αρχών, την ώρα που αναμένεται διεθνής βοήθεια και το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, αναμένεται βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα, κυρίως γειτονικών χωρών όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Βουλγαρία, ωστόσο αυτή δεν πρόκειται να φτάσει πριν από το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η βοήθεια από την Κύπρο αναμένεται να φτάσει πρώτη, ενώ «τρία αεροπλάνα Canadair από την Ιταλία και την Κροατία είναι καθ’ οδόν», αν και πιθανότατα θα φτάσουν το πρωί της Πέμπτης.

🚨BREAKING 🚨The brush fire at the mountain of Jerusalem is getting out of hand. Many were evacuated, and the IDF rescue teams have been mobilized to help. pic.twitter.com/SwQwxOtIps — Raylan Givens (@JewishWarrior13) April 30, 2025



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σαάρ, πραγματοποιεί «μαραθώνιο τηλεφωνικών επικοινωνιών με διεθνείς ομολόγους του, με έμφαση στις ευρωπαϊκές χώρες», ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει για τον συντονισμό της διεθνούς συνδρομής στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα δυτικά της Ιερουσαλήμ, αναφέρουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, διέταξε τον στρατό να κινητοποιήσει δυνάμεις προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης και όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις πρέπει να κινητοποιηθούν για να σωθούν ζωές και να τεθούν υπό έλεγχο οι πυρκαγιές», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωσή του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αποκλείσει την Εθνική Οδό που οδηγεί στην Ιερουσαλήμ για την κυκλοφορία των οχημάτων και προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά, όπως ανακοίνωσε. «Το κοινό καλείται να μείνει μακριά από την περιοχή», αναφέρει, ενώ άνθρωποι εγκαταλείπουν τα οχήματά τους στον δρόμο.

VIDEO‼️ Drivers trapped on the highway between Tel Aviv and Jerusalem 🇮🇱 were forced to abandon their vehicles due to a massive wildfire. pic.twitter.com/YNlMbM9qwa — David Saranga (@DavidSaranga) April 30, 2025



Στο πεδίο επιχειρούν 119 πυροσβεστικά πληρώματα, 10 αεροσκάφη πυρόσβεσης και ένα ελικόπτερο, ενώ η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ και μονάδες διάσωσης με ελικόπτερα βρίσκονται σε επιφυλακή για παροχή συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Διασώστες έχουν απομακρύνει 9 άτομα από οχήματα που παγιδεύτηκαν στους δρόμους, λόγω του πυκνού καπνού, ενώ τρία Ι.Χ. οχήματα έχουν καεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

BIG BREAKING Hundreds of Israeli settlers were forced to flee their homes and roads were closed today as wild fires raged in forests on the outskirts of occupied #Jerusalem .#Israel #FreePalestine pic.twitter.com/YX1c6JaT0A — Rizwan Haider (@ItsRizwanHaider) April 30, 2025



Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατευθύνεται προς την περιοχή των πυρκαγιών.

JERUSALEM IS BURNING Massive wildfires are raging in Israel between Jerusalem and Tel Aviv. More than 100 firefighting teams have been dispatched, communities have been evacuated, people have abandoned their cars on the road… Israel has requested international assistance. pic.twitter.com/NtCa6VJe4C — dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) April 30, 2025



Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, προσπαθούν να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς προς τις κατοικημένες περιοχές.

Wow !

massive wildfires in the mountains west of Jerusalem.

The flames have reached the Highway and destroyed several vehicles.#israelwildfire pic.twitter.com/CfsUrRA2vM — S.s Alberto 𝕏 (@Ssalberto36) April 30, 2025



Αυτές οι νέες πυρκαγιές ήρθαν μόλις μία εβδομάδα έπειτα από μια μαζική πυρκαγιά στην ίδια περιοχή, η οποία κατέκαψε περίπου 2.470 στρέμματα φυσικού δάσους και θαμνώδους βλάστησης.

🔥Burn Baby Burrrnnn🔥 ✡️Hebrew sources: The occupation forces are evacuating settlers from areas in Jerusalem following a massive and ongoing fire 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8Ofw10poBF — Ellen Jean Abare (@EllenJeanAbare) April 23, 2025



Σύμφωνα με την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τουλάχιστον 13 άτομα έχουν διακομιστεί στα νοσοκομεία Kaplan και Shamir εξαιτίας της φωτιάς στους Λόφους της Ιερουσαλήμ.

Οι περισσότεροι τραυματισμοί οφείλονται σε εισπνοή καπνού και εγκαύματα.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 2 έγκυες γυναίκες και 2 βρέφη – το ένα ενός μηνός και το άλλο περίπου 6 μηνών. Περίπου 10 ακόμη άτομα έλαβαν πρώτες βοήθειες από διασώστες, αλλά δεν χρειάστηκαν νοσηλεία.