Πρωτοχρονιά: Ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2024 με την ελπίδα να φέρει ειρήνη – ΦΩΤΟ

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο αποχαιρέτησαν το ταραχώδες 2023 –που χαρακτηρίστηκε από τους αιματηρούς πολέμους στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, την κλιματική κρίση και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης – και υποδέχθηκαν με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις το 2024, με την ελπίδα να φέρει ειρήνη και ευημερία

Στην Νέα Υόρκη, εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν την παραδοσιακή κάθοδο της κρυστάλλινης σφαίρας στην κατάφωτη Τάιμς Σκουέαρ. Η αστυνομία, που είχε αναπτυχθεί στο κέντρο του Μανχάταν, έκανε ελέγχους σε ΄’ύποπτα’ αυτοκίνητα, έκλεινε δρόμους και ‘φίλτραρε’ τη ροή του πλήθους με κιγκλιδώματα. Σε τηλεοπτική εμφάνισή του πριν από την έναρξη των εορτασμών στην πόλη, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αμερικανική οικονομία, επαίνεσε την αντοχή της χώρας του και ανακοίνωσε την «επιστροφή» του αμερικανικού λαού.

Μερικές ώρες νωρίτερα, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, την αποκαλούμενη «πρωτοχρονιάτικη πρωτεύουσα του κόσμου», πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέκλυσαν την περιοχή του λιμανιού και απόλαυσαν το εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων με φόντο το εμβληματικό κτίριο της Όπερας, που τον Οκτώβριο συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής. Πυροτεχνήματα φώτισαν επίσης τον ουρανό του Όκλαντ (Νέα Ζηλανδία), του Χονγκ Κονγκ, της Μπανγκόγκ (Ταϊλάνδη), της Μανίλα (Φιλιππίνες).

Thousands gather for New Year’s Eve fireworks at events across Australia. #HappyNewYear #NewYear2024 #NewYear pic.twitter.com/mweFrIZqdR

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, χιλιάδες άνθρωποι υποδέχθηκαν το νέο έτος στην περίφημη παραλία Κοπακαμπάνα, με πυροτεχνήματα, μουσική με συμφωνική ορχήστρα και θεάματα με τοπικούς σταρ της ποπ, της φανκ και της σάμπα.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια Πεδία του Παρισιού για να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους. Η επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου ήταν το αποκορύφωμα των εορταστικών εκδηλώσεων με φόντο το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων που παρέπεμπε στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση που θα φιλοξενήσει η γαλλική πρωτεύουσα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ, δευτερόλεπτα αφότου το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα, η ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα αναχαίτισε ρουκέτες που εξαπέλυσαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Το 2023 θα παραμείνει στη μνήμη από τη χωρίς προηγούμενο πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου -–και από τα σκληρά αντίποινα του Ισραήλ που ακολούθησαν. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως σχεδόν δύο εκατομμύρια κάτοικοι της Γάζας εκτοπίστηκαν από την έναρξη της ισραηλινής πολιορκίας, περίπου το 85% του πληθυσμού.

Iron Dome interceptions seen over central Israel following a Hamas rocket barrage from the Gaza Strip. pic.twitter.com/DQcOpg54nT

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 31, 2023