Πρωτοχρονιά 2024: Πώς καλωσόρισε το νέο έτος ο πλανήτης – Εντυπωσιακές εικόνες – ΒΙΝΤΕΟ

Mε την ελπίδα που φέρνουν τα νέα ξεκινήματα και τις προσδοκίες για έναν καλύτερο κόσμο, ο πλανήτης υποδέχτηκε το 2024.

Την έλευση του νέου έτους γιόρτασαν, πρώτες οι ασιατικές μητροπόλεις. Eντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το Χονγκ Κονγκ, όπου οι Αρχές είχαν ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με πυροτεχνήματα. Πρόκειται μάλιστα, όπως τόνισαν, για το μεγαλύτερο θέαμα πυροτεχνημάτων στην ιστορία, διάρκειας περίπου 12 λεπτών!

Στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, την Ταϊπέι, επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων ήταν ο εμβληματικός ουρανοξύστης «Τάι Πέι 101», ένα θαύμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Το νέο έτος υποδέχθηκαν και η Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, το Ανόι του Βιετνάμ, η Τζακάρτα της Ινδονησίας, το Μπανγκλαντές και το Νεπάλ.

Happy New Year 2024 from me, my bro @omifyyy and Nepal. Hope this year brings peace & joy in our life🫶 pic.twitter.com/qpkoYnWPPz — SK10 𓃵🇵🇸 (@SK10_Football) December 31, 2023

Happy new year

Old city Dhaka pic.twitter.com/nEjrdvihyH — JI Sohag (@JISohag6) December 31, 2023

Το Κιριμπάτι ήταν η χώρα που υποδέχτηκε επισήμως πρώτη το 2024. Σημειώνεται ότι τα νησιά Κιριμπάτι και άλλες 10 -κυρίως ακατοίκητες Ατόλες- ως τμήμα του, μπαίνουν στο νέο έτος μια ημέρα πριν από πολλά άλλα κράτη.

Σημειώνεται πως, η δεύτερη χώρα που γιόρτασε την Πρωτοχρονιά του 2024 είναι η Νέα Ζηλανδία.

Οι Νεοζηλανδοί ήταν από τους πρώτους στον κόσμο που γιόρτασαν την άφιξη του 2024 με μια επίδειξη πυροτεχνημάτων στο Όκλαντ.

Το σόου πυροτεχνημάτων από τον ύψους 328 μέτρων Sky Tower του Όκλαντ φώτισε τον συννεφιασμένο νυχτερινό ουρανό και συνοδεύτηκε από ένα σόου με φως λέιζερ και κινούμενα σχέδια.

Η επίδειξη διήρκεσε πέντε λεπτά με 500 κιλά πυροτεχνήματα να εκτοξεύονται από τον πύργο, ενώ φωτίστηκε επίσης η γέφυρα του λιμανιού του Όκλαντ.

Πώς γιόρτασε η Ευρώπη τον ερχομό του νέου έτους

Και το Ηνωμένο Βασίλειο υποδέχτηκε το 2024. Χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό πάνω από το Λονδίνο σε μια επίδειξη που είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτά. Ένα εντυπωσιακό σόου θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Εδιμβούργο στο πλαίσιο των εορτασμών του Hogmanay.

Τα περισσότερα μέρη της Ευρώπης υποδέχτηκαν και επίσημα το νέο έτος πριν από λίγες. Μαδρίτη, Βερολίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Άμστερνταμ ετοίμασαν φαντασμαγορικά σόου για την έλευση του 2024.

Πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό πάνω από το μνημείο του Παρισιού

Το Παρίσι καλωσόρισε το 2024 με ένα εντυπωσιακό πυροτέχνημα πάνω από την Αψίδα του Θριάμβου.

HAPPY NEW YEAR 2024 PARIS 🎊🎉🎇 pic.twitter.com/JOv6mWPaFE — 2024 ☃️ (@W0rld2K24) December 31, 2023

Το Κιέβο, το Ελσίνκι και το Βουκουρέστι καλωσόρισαν το νέο έτος. Το 2024 έφτασε επίσης σε μέρη της Μέσης Ανατολής – Ισραήλ, Γάζα, Βηρυτός – καθώς και σε μέρη της Αφρικής όπως το Κάιρο, το Χαρτούμ, το Χαράρε και το Γιοχάνεσμπουργκ.

👋HELLO 2024👋 🎆Watch live as countries around the world ring in the New Year🎆 Live updates: https://t.co/OKdn1dGIyw https://t.co/kkKtBYrq84 — Sky News (@SkyNews) December 31, 2023

Οι εορτασμοί στην Αρμενία

This is how the AYF of Armenia members have decided to “celebrate” their New Year Eve! Enjoy YOUR celebrations!

👊🏼❤️💙🧡👊🏼 pic.twitter.com/tbzbiVbK2Q — GlobalHye (@GlobalHye) December 31, 2023

Οι εορτασμοί στο Αζερμπαϊτζάν

Οι εορτασμοί στο Ντουμπάι