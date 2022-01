Προειδοποίηση από FDA: Μη χρησιμοποιείτε τα self test στον λαιμό αντί για τη μύτη

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι η μακριά μπατονέτα (στυλεός) που περιέχεται στις συσκευασίες των γρήγορων τεστ αντιγόνου (rapid και self test) για ανίχνευση του κορονοϊού πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στη μύτη, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, και όχι στον λαιμό, όπως τελευταία κάνουν μερικοί άνθρωποι.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε μέσω Twitter, έπειτα από αναφορές ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν self test παίρνουν δείγμα από τον λαιμό τους, παρ’ όλο που τα περισσότερα τεστ προορίζονται για λήψη ρινικού δείγματος.

Please don’t go sticking that #COVID19 testing swab down your throat. Use swabs as instructed: via the nose. https://t.co/m5zK8vvF0h

— U.S. FDA (@US_FDA) January 8, 2022