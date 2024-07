Πριγκίπισα Νταϊάνα: 27 χρόνια από την ημέρα που εξαφάνισε την Καμίλα από τα πρωτοσέλιδα – Πώς το λεοπάρ μαγιό διέλυσε ένα πανάκριβο πάρτι γενεθλίων

Σαν σήμερα, πριν από 27 χρόνια, η πριγκίπισσα Νταϊάνα «σκόρπισε στον άνεμο» τα πανάκριβα γενέθλια που είχε οργανώσει ο πρώην άνδρας της, ο σημερινός Βασιλιάς Κάρολος, για την τότε επίσημη αγαπημένη του, την σημερινή βασίλισσα Καμίλα, για την οποία είχε χωρίσει την «Lady Di»

Ήταν στο Highgrove, στις 18 Ιουλίου 1997, όπου ο πρίγκιπας Κάρολος διοργάνωσε ένα πάρτι, γενεθλίων που κόστισε τότε 30.000 λίρες, για την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, η οποία τότε έκλεινε τα 50 της χρόνια.

Η λαμπερή γιορτή και τα γενέθλια της Καμίλα θεωρούσαν όλοι ότι θα σάρωνε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων την επόμενη ημέρα. Αλλά κανείς στον περιβάλλον του Καρόλου δεν υπολόγισε την πονηρή σκέψη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία ήταν αποφασισμένη να πετάξει την πρώην αντίπαλό της για την καρδιά του πρίγκιπα Καρόλου, έξω από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.

Καλεσμένοι όπως η συγγραφέας Jilly Cooper και ο παρουσιαστής Melvyn Bragg ήπιαν σαμπάνια στο γκαζόν, ενώ ένας κλαρινετίστας έπαιζε τζαζ μουσική, πριν απολαύσουν ένα δείπνο πέντε πιάτων, στην πολυτελή τέντα, που είχε στήσει ο Κάρολος στο Highgrove. Φυσικά ήταν καλεσμένοι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι.

Princess Diana’s £150 leopard print Gottex swimsuit is back on shelves for the first time since the 90s – but you’ll have to be quick https://t.co/T5bpHKDSV4 pic.twitter.com/vASNKKZNo5 — Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2023

Αλλά η Νταϊάνα κατάφερε κι έγινε έγινε το επίκεντρο της προσοχής και το πρωτοσέλιδο της επόμενης ημέρας. Έκανε θραύση στη Μεσόγειο, όπου περνούσε τις διακοπές της με τους γιους της, τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι. Φορώντας ένα λεοπάρ, ολόσωμο μαγιό, η πριγκίπισσα, η οποία διέμενε με τον φίλο της Dodi Al Fayed στη βίλα του πατέρα του, στη νότια Γαλλία, βγήκε για πρώτη φορά σε κοινή θέα, προκαλώντας ουσιαστικά τους παπαράτσι, τους οποίους εκ συστήματος απέφευγε. Αυτή την φορά έκανε επίτηδες βόλτες στη θάλασσα. Ήταν στις 17 Ιουλίου 1997.

Έτσι, όταν η Camilla ξύπνησε το επόμενο πρωί, την ημέρα του πάρτι της, την υποδέχτηκε ο τίτλος:

“Αγαπητή Camilla. Αυτό θα σε κρατήσει μακριά από τα πρωτοσέλιδα. Χρόνια πολλά και θερμές ευχές. Με αγάπη Νταϊάνα”. Η ομοβροντία της Νταϊάνα ήταν η τελευταία στη μάχη μεταξύ της διαζευγμένης πριγκίπισσας και του Καρόλου. Ονομάστηκε “Πόλεμος της Ουαλίας”. Έμελλε να είναι μια από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της.

Μόλις έξι εβδομάδες αργότερα εκείνη και ο Ντόντι σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι. Όμως οι φωτογραφίες της με μια σειρά από εντυπωσιακά μαγιό της Gottex έχουν μείνει στην ιστορία.

Israeli fashion label pays tribute to Princess Diana’s iconic swimsuit: Ahead of drama series The Crown’s 6th season, swimwear brand Gottex offers two versions of the famous leopard-printed swimsuit rocked by late royal https://t.co/EdkHyFElTl Ynet-Culture pic.twitter.com/gEr4dt6nSX — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) December 8, 2023

Οι ενδυματολόγοι Amy Roberts και Sidonie Roberts έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από τη μάρκα μαγιό να τα αναδημιουργήσει για την ηθοποιό Elizabeth Debicki, προκειμένου να τα φορέσει στην επιτυχία του Netflix “The Crown”. ‘Σκεφτήκαμε: ‘Θα πρέπει να είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε αυτό: “Γιατί να μην πάμε σ’ αυτούς και να δούμε;””, δήλωσε πρόσφατα η Sidonie.

‘Ήταν υπέροχοι και τα έφτιαξαν. Κάναμε πρόβες για να αισθάνεται άνετα και η Elizabeth’.

Δεν είναι με σιγουριά γνωστό από πού αγόρασε η Νταϊάνα τα μαγιό. Η αείμνηστη ενδυμαρτολόγος της με εξειδίκευση στα εσώρουχα, η June Kenton, η οποία ήταν φίλη της πριγκίπισσας, υποστήριξε στο βιβλίο της, «Storm In A D Cup», ότι η Νταϊάνα τα είχε αγοράσει από το κατάστημά της Rigby & Peller.

‘Η Νταϊάνα είχε εκπληκτική σιλουέτα’, έγραψε. ‘Παρήγγειλε μερικά μαγιό της Gottex, της ισραηλινής σχεδιάστριας, και μερικά cover-ups και τσάντες παραλίας για να ταιριάζουν.

‘Αναγνώρισα τα μαγιό στις φωτογραφίες της στο τελευταίο μοιραίο ταξίδι με το γιοτ με τον Dodi Fayed’, έγραψε η Kenton.

Yes, Princess Diana’s leopard print swimsuit in The Crown is something she wore in real life https://t.co/0xcpbrDFoJ pic.twitter.com/JKao3GtfGy — woman&home (@womanandhome) November 17, 2023

Αλλά, το περασμένο καλοκαίρι, ενόψει της τελευταίας σειράς του The Crown, η Gottex ισχυρίστηκε στο Instagram: «Το μαγιό της Νταϊάνα φτιάχτηκε ειδικά γι’ αυτήν μετά από συνάντηση της πριγκίπισσας με την κυρία Lea Gottlieb, την πρώτη κυρία της ισραηλινής μόδας και ιδρύτρια της Gottex».

Μέχρι τη στιγμή που η Νταϊάνα φόρεσε τα μαγιό της, η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 60 εκατομμυρίων δολαρίων και είχε ντύσει τους πάντες, από τη βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι την Μπρουκ Σιλντς και τη Νάνσι Κίσινγκερ.

Η επιλογή της εν λόγω εταιρείας για το μαγιό πάντως δεν μπορούσε να είναι καλύτερη, αφού η αποστολή του ολόσωμου λεοπάρ στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.