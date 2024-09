Πρίγκιπας Χάρι: Πόσα εκατομμύρια θα πάρει την άλλη εβδομάδα – Το δώρο της προγιαγιάς του

Ο πρίγκιπας Χάρι πρόκειται να λάβει 8 εκατομμύρια λίρες όταν γίνει 40 ετών, αφού η προγιαγιά του, βασιλομήτωρ Ελισάβετ, μητέρα της Βασίλισσας Ελασάβετ ΙΙ, στην άκρη ένα εφάπαξ ποσό για τα δισέγγονά της πριν από 30 χρόνια.

Είναι ένα καταπίστευμα που περιείχε 19 εκατομμύρια στερλίνες λίρες και δημιουργήθηκε το 1994 από την βασιλομήτωρα Ελισάβετ, όταν ο πρίγκιπας Χάρι ήταν μόλις δέκα ετών για να διανεμηθεί μεταξύ όλων των δισέγγονών της.

Υποτίθεται ότι θα λάμβαναν την πρώτη πληρωμή στα 21α γενέθλιά τους και τη δεύτερη πληρωμή στα 40ά γενέθλιά τους, με πηγές των ανακτόρων να υποστηρίζουν ότι ο Χάρι έλαβε μεγαλύτερο ποσό από τον Ουίλιαμ, στην πρώτη δόση.

Ένας πρώην βοηθός του Παλατιού δήλωσε στους Times: «Υπήρχε ένα καταπιστευματικό ταμείο που είχε συσταθεί εκείνη την εποχή. Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο η βασίλισσα μητέρα μπορούσε να βάλει στην άκρη χρήματα για όταν τα δισέγγονά της θα ήταν μεγαλύτερα. Και μάλιστα ήταν ένας τρόπος να μεταβιβάσει ένα κομμάτι της περιουσίας της με φορολογικά αποδοτικό τρόπο.

«Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο μέρος της περιουσίας της θα μπορούσε να δεσμευτεί γι’ αυτούς». Στα 21α γενέθλιά τους ο κάθε αδελφός θα έπαιρνε 6 εκατομμύρια λίρες. Το ποσό αυτό θα αυξανόταν σε 8 εκατομμύρια λίρες στα 40ά γενέθλιά τους, τα οποία ο Χάρι θα γιορτάσει την επόμενη εβδομάδα στις 15 Σεπτεμβρίου.

Πιστεύεται ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, μαζί με τα παιδιά των εξαδέλφων τους, της πριγκίπισσας Royal, Zara και Peter Phillips, και τις κόρες του δούκα της Υόρκης, Beatrice και Eugenie, μαζί με τα παιδιά της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, τον υποκόμη Linley και τη Lady Sarah Chatto, θα είναι οι δικαιούχοι του καταπιστεύματος.

Το ταμείο φέρεται να δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τη βασίλισσα μητέρα να παρακάμψει την καταβολή οποιουδήποτε φόρου κληρονομιάς για την πολύ γενναιόδωρη δωρεά της στα δισέγγονά της.

Είναι ήδη εκατομμυριούχος

Τον Απρίλιο αποκαλύφθηκε ότι ο πρίγκιπας Χάρι είχε ήδη βγάλει 22 εκατομμύρια λίρες από το βιβλίο του Spare, αφού έγινε το βιβλίο με τις ταχύτερες πωλήσεις μη λογοτεχνικών βιβλίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν εκδόθηκε από τον Penguin Random House τον Ιανουάριο του 2023.

Ο Χάρι χρησιμοποίησε το αποκαλυπτικό βιβλίο για να προβάλει διάφορους ισχυρισμούς για την οικογένειά του, όπως ότι ο Ουίλιαμ αποκάλεσε τη Μέγκαν «δύσκολη», «αγενή» και «τραχιά» και ότι ο Κάρολος αρνήθηκε να επιτρέψει στη Μέγκαν να συναντήσει τον Χάρι στη Σκωτία, όταν η γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ, πέθαινε.

Το 2023 ο βασιλικός συγγραφέας Τομ Μπάουερ ισχυρίστηκε ότι η Μέγκαν Μαρκλ, σύζυγος του Χάρι, είχε «εκπλαγεί και απογοητευτεί» όταν συνειδητοποίησε ότι ο Χάρι είχε «πολύ λίγα χρήματα». Η αξία του υπολογίζεται σε 35 εκατομμύρια λίρες.

Συζητώντας για τις παρανοήσεις της Δούκισσας σχετικά με τη βασιλική οικογένεια, ο συγγραφέας – ο οποίος έγραψε το 2022 το βιβλίο «Εκδίκηση: Meghan, Harry and the War Between the Windsors – περιέγραψε την πρώην ηθοποιό του Suits ως «παθιασμένη με το χρήμα». «Η μεγάλη της έκπληξη και απογοήτευση ήταν ότι ο πρίγκιπας Χάρι είχε πολύ λίγα χρήματα. Είχε φανταστεί ότι θα είχε εκατοντάδες εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια, και τώρα θα πρέπει να το διορθώσει αυτό», είπε.