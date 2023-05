Πούλιτζερ σε Associated Press και New York Times για την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία

Το πρακτορείο Associated Press κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ στην κατηγορία «Δημόσια Υπηρεσία» για την κάλυψη της πολιορκίας της Μαριούπολης από τον ρωσικό στρατό, ενώ η εφημερίδα New York Times βραβεύτηκε για τις ανταποκρίσεις της από την Ουκρανία.

Η δημοσιογράφος της Washington Post Καρολάιν Κίτσενερ τιμήθηκε για την κάλυψη του θέματος των αμβλώσεων, μετά την ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να δώσει σε κάθε αμερικανική πολιτεία το δικαίωμα να απαγορεύσει τις αμβλώσεις στο έδαφός της.

Η Wall Street Journal κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ στην κατηγορία που αφορά την ερευνητική δημοσιογραφία, για την αποκάλυψη αντικρουόμενων οικονομικών συμφερόντων μεταξύ αξιωματούχων σε δεκάδες ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Οι Los Angeles Times βραβεύτηκαν στην κατηγορία «έκτακτη είδηση» για την αποκάλυψη μιας ηχογραφημένης συνομιλίας με ρατσιστικά σχόλια μεταξύ αξιωματούχων του Λος Άντζελες.

Τα βραβεία Πούλιτζερ, που απονέμονται από το 1917, θεσπίστηκαν βάσει της διαθήκης του ουγγροαμερικανού εκδότη Τζόζεφ Πούλιτζερ που πέθανε το 1911 και άφησε σημαντικό κληροδότημα στη σχολή Δημοσιογραφίας του πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ.

The AP won the Pulitzer Prize for breaking news photography for covering the war in Ukraine.

See more of the work from Bernat Armangue, Emilio Morenatti, Evgeniy Maloletka, Felipe Dana, Nariman El-Mofty, Rodrigo Abd and Vadim Ghirda. https://t.co/zrDQposzTq

