Δεκατρία κλασικά άλμπουμς του New Wave

Το punk rock επαναπροσδιόρισε το rock and roll. Όλο το κίνημα “back-to-basics” της rock μουσικής, το οποίο στηριζόταν κυρίως στα επικά έργα προοδευτικής μουσικής, στο γεμάτο ενέργεια rock για τα μεγάλα γήπεδα και στα λεγόμενα concept άλμπουμς, άρχισε να αμφισβητείται και να κλωνίζεται από την έκρηξη του punk.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στη συνέχεια, τα νέα συγκροτήματα μπήκαν σε μία νέα σειρά ηχητικών πειραματισμών: έβγαζαν μεγαλύτερα σε διάρκεια κομμάτια, χαμηλότερους ρυθμούς, πιο απαλές δυναμικές, μπόλικους νέους ήχους από κήμπορντς και συνθεσάϊζερς, καθώς και εντυπωσιακές αρμονίες στα φωνητικά και έντονη παρουσία από πνευστά.

Αυτό ήταν το new wave, η μετά-punk μουσική, που με περίσσιο λυρισμό, έφερε την αναγέννηση στην pop μουσική. Παρακάτω είναι η λίστα με 13 πολύ σημαντικούς δίσκους του new wave, σε μία συγκεκριμένη 5ετία, αμέσως μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των Clash, δηλαδή μεταξύ 1978 και 1982.

The Cars – The Cars, 1978.

Unknown Pleasures – Joy Division, 1979.

The B-52’s – The B-52’s, 1979.

The Specials – The Specials, 1979.

Pretenders – Pretenders, 1979.

Remain in Light – Talking Heads, 1980.

Crocodiles – Echo & the Bunnymen, 1980.

East Side Story – Squeeze, 1981.

English Settlement – XTC, 1982.

Imperial Bedroom – Elvis Costello, 1982.

Avalon – Roxy Music, 1982.

Marshall Crenshaw – Marshall Crenshaw, 1982.

1999 – Prince, 1982.

Επίσης ενδιαφέρουσες επιλογές από την ίδια 5ετή περίοδο είναι και τα άμπουμς: Parallel Lines από τους Blondie (1978), Q: Are We Not Men? A: We Are Devo! από τους Devo (1978), Entertainment! από τους Gang of Four (1979), Labour of Lust του Nick Lowe (1979), Look Sharp! από τον Joe Jackson (1979), Squeezing out Sparks του Graham Parker (1979), Boy των U2 (1980), Never For Ever της Kate Bush (1980), Peter Gabriel του Peter Gabriel (1980), Scary Monsters από τον David Bowie (1980), Sound Affects των The Jam (1980), Underwater Moonlight από τους Soft Boys (1980), Zenyatta Mondatta των Police (1980), Beauty and the Beat από τις Go-Go’s (1981), Computer World – Kraftwerk (1981), Dare των Human League (1981), Discipline από τους King Crimson (1981), Faith των Cure (1981), Stands for Decibels – The dB’s (1981) και 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 από τους Midnight Oil (1982).

