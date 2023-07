Πορτογαλία: Στη μάχη εκατοντάδες πυροσβέστες για να οριοθετήσουν μεγάλη φωτιά στην Κασκάις

Με τη βοήθεια κατοίκων, εκατοντάδες πυροσβέστες στην Πορτογαλία αγωνίζονταν χθες Τρίτη να σβήσουν τη φωτιά σε εθνικό πάρκο κοντά στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό Κασκάις, όμως ισχυροί άνεμοι περιέπλεκαν τις προσπάθειές τους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 17:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας] σε ορεινή περιοχή, μέρος του εθνικού πάρκου Σίντρα-Κασκάις, που έχει έκταση 145 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βρίσκεται δυτικά της πρωτεύουσας, της Λισαβόνας.

Oh look (sarcastic venom tone of angry biologist).

Anyway, oh looky at that Portugal is also on fire. Wildfires. pic.twitter.com/ckdmtjNbDu — Caroline Monteiro (@Carolin58988386) July 25, 2023

Πάνω από 600 πυροσβέστες με 189 οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Αεροσκάφη συμμετείχαν επίσης στις προσπάθειες κατάσβεσης, όμως σταμάτησαν να επιχειρούν αφού έπεσε το σκοτάδι.

Σε χωριό που πλήττεται από τη φωτιά, απελπισμένοι κάτοικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν τα σπίτια τους με κουβάδες και λάστιχα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ενίσχυαν τις φλόγες.

«Ο φόβος μας είναι πως θα φτάσει στα σπίτια», εξήγησε η 34χρονη Ινές Φιγκερέντου, καθώς ο καπνός γέμιζε τον αέρα. «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, με κουβάδες (…) αλλά δεν καταφέρνουμε και πολλά».

Several forest fires are now burning in Italy. The air is unbreathable in Sicily, as buildings burn. Massive fires are also burning in France, Greece, and Portugal. Vid: Disaster News pic.twitter.com/XOhB0eu6uT — Elizabeth Violet (@elles_violet) July 26, 2023

Ο δήμαρχος της Κασκάις, ο Κάρλους Καχέιρας, τόνισε πως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι οι άνεμοι, που φθάνουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, προσθέτοντας πως αρκετοί άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προληπτικά.

Κάτοικοι χρησιμοποίησαν αναπηρικά αμαξίδια για να απομακρύνουν ανθρώπους που αδυνατούσαν να φύγουν.

Οι πυροσβέστες «κάνουν ό,τι μπορούν», είπε ο Μιγκέλ Μεντέιρους, κάτοικος που βοηθά στην προσπάθεια κατάσβεσης, όμως η κατάσταση «είναι δύσκολη για όλους».

Finland 🇫🇮 sending 50 firefighters👩‍🚒 to Portugal 🇵🇹 for expected blazes🔥🌳

Climate change-related forest fires are also in store for Finland, and Finnish rescue workers want to learn how to fight them, according to a rescue department chief.#EuCivPro 🇪🇺https://t.co/h5mt5saWhy pic.twitter.com/wQeoyboLXU — Laurent ALFONSO (@LaurentAlfonso) July 22, 2023

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν υποστεί καταστροφές σπίτια και δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί ως τώρα.

Η Πορτογαλία, που μέχρι τώρα είχε γλιτώσει από το κύμα καύσωνα και τις πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης, συχνά συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από τις φωτιές, σύμφωνα με δεδομένα της ΕΕ.

Τον Ιούλιο καταγράφονται ταυτόχρονα καύσωνες από την Κίνα ως τις ΗΠΑ και τη νότια Ευρώπη, που διευκολύνουν τις δασικές πυρκαγιές, προκαλούν ελλείψεις νερού και μεγάλη αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία που οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες.